L'apertura di As è dedicata a Sergio Ramos, che dopo il riposo post Mondiali ha raggiunto finalmente i suoi compagni nel Real Madrid per giocare qualche minuto nelle ultime partite di International Champions Cup.

La rassegna stampa italiana termina con Tuttosport, il cui titolo "traccia" la via che la Juventus dovrà seguire per cercare l'assalto a Milinkovic-Savic: il serbo continua a essere il grande sogno del club bianconero.

