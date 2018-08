Calciomercato Inter, obiettivo Keita: trattativa avviata col Monaco

Un anno dopo i nerazzurri tornano alla carica per l'attaccante ex Lazio: possibile scambio con Candreva.

8 ore fa

Ritorno di fiamma in casa Inter. I nerazzurri - racconta Sky Sport - sono tornati alla carica per Keita Balde Diao e hanno già avviato una trattativa con il Monaco. Trasferitosi in Ligue 1 solo un anno fa dalla Lazio che incassò 30 milioni di euro più 2 di bonus dai monegaschi, l'attaccante classe 1995 è un vecchio pallino di Luciano Spalletti.

Non solo quindi il sogno di calciomercato che risponde al nome di Modric, l'Inter sta lavorando anche per portare a Milano un giocatore offensivo. Nella trattativa col Monaco potrebbe rientrare Antonio Candreva in uno scambio alla pari con il Nazionale senegalese. Oppure il club di Suning potrebbe proporre il prestito con diritto di riscatto.

Keita andrebbe a rimpolpare il reparto offensivo dell'Inter che attualmente è composto da Icardi, Lautaro Martinez, Nainggolan, Perisic, Candreva e Politano. Per il moneto non è stata trovata l'intesa tra le parti in causa, ma i contatti sono frenetici e la fumata bianca potrebbe arrivare a stretto giro.