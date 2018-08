Poborsky punto da una zecca nascosta nella barba: ora è fuori pericolo

Per diverse settimane Poborsky ha avuto una paralisi alla guancia sinistra e solo dopo un lungo trattamento antibiotico è riuscito a eliminare l’infezione. Ora l'ex giocatore è fuori pericolo ed è già tornato al vecchio look facendosi ricrescere la barba.

Tempo fa Poborsky è stato punto da una zecca che si era depositata nella sua folta da barba. Come si legge sul quotidiano ceco Express, per colpa di quella puntura ha contratto una malattia di origine batterica, detta di "Lyme", ed è stato costretto al ricovero d'urgenza.

Karel Poborsky può finalmente tornare a sorridere. L'ex centrocampista della Lazio, ricordato in Italia soprattutto per la doppietta rifilata all'Inter il 5 maggio 2002 che di fatto consegnò lo Scudetto alla Juventus, è fuori pericolo. Ma facciamo un passo indietro.

