Parole che faranno certamente piacere ai tifosi della Lazio, che sperano di potersi godere il campione serbo almeno per un'altra stagione con i colori biancocelesti. In attesa che questa telenovela di calciomercato si chiuda.

Ieri il serbo è entrato in campo per la sua prima apparizione stagionale in biancoceleste dopo i Mondiali, nella partita poi persa dalla sua squadra contro l'Arsenal. Dopo il fischio finale il serbo ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel.

Inutile nasconderlo: nell'estate in cui de Vrij è partito e Felipe Andrerson è stato ceduto al West Ham, il vero grande tormentone di calciomercato in casa Lazio rimane comunque quello legato al futuro di Milinkovic-Savic .

