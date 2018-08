I bianconeri vogliono rinnovare il contratto con il bosniaco, ma la sua permanenza è in bilico. E si cercano già eventuali alternative da prendere.

1 condivisione

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Intrigo. Di quelli che si vedono solo nei thriller e, ovviamente, nel calciomercato. Specie in questa calda estate la Juventus ha dimostrato di avere sempre pronto il finale a sorpresa. Dall'acquisto di Cristiano Ronaldo al ritorno di Leonardo Bonucci, di trattative inaspettate ce ne sono state tante. Proprio come di situazioni intricate da risolvere.

Ora tocca a Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco è di fronte a un bivio. Da una parte il rinnovo con la Juventus, dall'altra l'addio. Da un estremo all'altro. Ma d'altronde durante il calciomercato può davvero succedere di tutto. Proviamo però a fare un po' di chiarezza. Il contratto dell'ex giocatore di Lione e Roma scade il 30 giugno 2021. I bianconeri vogliono prolungarlo fino al 2023, alzandogli anche l'ingaggio (arriverebbe a 7 milioni). Il giocatore sembra intenzionato ad accettare, ma prima valuterà le altre opzioni.

L'alternativa, come detto, è l'addio. Anche qui la situazione però non è scontata. Su Pjanic ci sono infatti diverse squadre. Il bosniaco piace molto a Pep Guardiola, anche perché sarebbe perfetto per il gioco del Manchester City. C'è però anche l'altra squadra di Manchester, vale a dire lo United.

Getty Pjanic in azione con la Juventus

Calciomercato, la Juventus deve risolvere l'intrigo Pjanic

La Juventus per lui chiede almeno 100 milioni di euro, cifra che né il Manchester United né il City sembrano intenzionati a sborsare. Per quel che riguarda i Red Devils però c'è la possibilità di uno scambio che avrebbe del clamoroso. Il rapporto fra Pogba e Mourinho infatti non è idilliaco (eufemismo) e il francese tornerebbe volentieri a Torino (dove verrebbe accolto benissimo). Si sta quindi pensando a uno scambio alla pari, anche se il calciomercato in Inghilterra chiuderà già il 9 agosto. Bisogna quindi riuscire a fare tutto entro giovedì prossimo. Quello è il tempo limite. Su Pogba c'è però anche il Barcellona che potrebbe quindi inserirsi nella trattativa.

Se la Juventus dovesse invece cedere Pjanic, reinvesterebbe tutto su Milinkovic-Savic. Per lui la Lazio chiede 150 milioni. Si potrebbe però chiudere anche con una cifra inferiore con l'inserimento di una contropartita tecnica (si parla di Cuadrado). Anche in questo caso però i bianconeri devono fare in fretta. Il calciomercato in Italia chiude fra meno di due settimane e trattare con Lotito non è mai semplice. Proprio il poco tempo a disposizione per chiudere altre trattative aumenta le possibilità del rinnovo di Pjanic. Per ora però il futuro del bosniaco resta avvolto nel mistero.