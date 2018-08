Chiudiamo il nostro ripasso dei migliori e peggiori per reparto, della passata stagione, con il reparto offensivo. Poche sorprese e tante conferme: Berardi si riprenderà?

1 condivisione

un'ora fa di Jonathan Manca

Siamo ormai al giro di boa del nostro ripasso. Dopo aver visto quali sono stati i difensori e i centrocampisti top e flop della scorsa Serie A, al fantacalcio, passiamo agli attaccanti. Il reparto solitamente più agguerrito da astare. Da qui si pescano i bonus veri e se non si fa attenzione si rischia di buttare via un'intera asta e di dover disputare tutto il campionato con un attacco di seconda fascia. A questo aggiungete che ci sarà un certo Cristiano Ronaldo tra i nuovi attaccanti da comprare, per cui bisognerà prestare una certa attenzione alle mosse che s’intende fare durante l’asta.

Gli allenatori di NFL dicono che i difensori fanno vincere le partite e gli attaccanti vendere i biglietti e probabilmente se chiedessero ai milioni di fantallenatori italiani cosa ne pensano di questa affermazione, li troverebbero d’accordo. Almeno per quanto riguarda l’asta dove più che vendere biglietti, gli attaccanti, fanno spendere crediti. Non sempre però attaccante è sinonimo di gol.A volte quello che poteva sembrare un ottimo acquisto si rivela una zavorra. Ripassare chi sono stati i migliori e i peggiori dell’ultima Serie A, può aiutare a evitare errori. Eh sì perché magari il fantallenatore più presuntuoso dirà: “Vabbè, si sa chi sono quelli da non prendere”. Vero, ma se vi trovate con l’acqua alla gola dopo aver speso tutto per CR7, che fate? Vi fate prendere dal panico e prendete, ad esempio, un Sau perché “Tanto gioca”? No.

Conoscere il rendimento di un giocatore nell’ultimo anno aiuta a valutarne il giusto prezzo e a responsabilizzarvi durante l’asta. È come ad un esame: il professore è spietato, vuole mettervi in difficoltà e ci sta riuscendo, se voi avete studiato affrontate meglio la tensione se invece la vostra preparazione è traballante rischiate il ko tecnico. Per ovviare a questi cataclismi ci abbiamo pensato noi, individuando 5 top e flop – tra gli attaccanti - della passata stagione per fantamedia. Attenzione: il criterio utilizzato ormai lo conoscete, ma c’è una piccola variazione. Gli attaccanti si alternano spesso, soprattutto nelle medio-piccole, pochi hanno giocato almeno 30 partite tra gli insufficienti, per questo abbiamo inserito anche Sau e Farias che per poco non hanno raggiunto la soglia minima.

In giro vedi gente piangere e abbracciarsi incredula!

Ha segnato #Berardi #SassuoloTorino #fantacalcio — Gli Autogol (@GliAutogol) January 21, 2018

Fantcalcio, i 5 Top&Flop per fantamedia dello scorso anno: attaccanti

Top 5 attaccanti

Ciro Immobile (Lazio) – 9.34 Mauro Icardi (Inter) – 8.86 Paulo Dybala (Juventus) – 8.38 Fabio Quagliarella (Sampdoria) – 7.83 Dries Mertens (Napoli) – 7.64

Poche considerazioni da fare tra questi cinque bomber, tutti saranno una garanzia anche il prossimo anno. Gli unici due che forse potrebbero disattendere le aspettative sono Quagliarella che lo scorso anno ha battuto il suo recordo di gol in Serie A con 19 gol e Dybala, l’argentino resta comunque una garanzia più dell’attaccante della Sampdoria, nonostante l’arrivo di Cristiano Ronaldo. La vostra domanda, ovviamente è: “Quanto spendere per loro?”. Il prezzo base per Immobile, Icardi e Mertens è attorno i 200 fantamilioni. Meno è fortuna, di più quasi normale. C’è molta variabilità di prezzi durante l’asta. La vostra abilità sarà quella di restare sul pezzo e non spendere troppo per cercare di formare un attacco di assoluto livello. Il consiglio è di scegliere due attaccanti top su cui puntare ed eventualmente svenarsi per uno dei due. Per Dybala state più bassi: spendere 200 crediti è un po’ troppo. Giocherà più per CR7 che per il gol, probabilmente. Per cui restate nell’ordine dei 150/180 fantamilioni. Quagliarella, nonostante venga da una stagione di assoluto livello, va acquistato ad un prezzo assolutamente più contenuto. Tra gli 80 e 100 crediti, per intenderci. Non spingetevi troppo in là: sarebbe un rischio.

Flop 5 attaccanti

Domenico Berardi (Sassuolo) – 5.59 Antonino Ragusa (Sassuolo) – 5.64 Diego Falcinelli (Sassuolo e Fiorentina) – 5.75 Diego Farias (Cagliari) – 5.77 Marco Sau (Cagliari) – 5.81

Il primo dato che salta subito all’occhio è la quasi totale presenza in questa classifica di giocatori del Cagliari e del Sassuolo. Una presenza destinata a cambiare nel prossimo campionato dato che entrambe non hanno più lo stesso allenatore e sia De Zerbi che Maran amano il gioco offensivo. Il Sassuolo, inoltre, è stato il peggior attacco della scorsa Serie A e il Cagliari il terzo. Il caso Berardi: la domanda che tutti i fantallenatori si pongono è se valga la pena comprarlo o no. La risposta è sempre la stessa: le qualità del numero 25 neroverde sono indiscutibili, è vero che ha vissuto due stagioni non al top, ma forse proprio per questo potrebbe essere un affare quest’anno. Nessuno si svenerà per prenderlo e con De Zerbi in panchina potrebbe tornare sui suoi livelli. Consiglio di spesa? Massimo 20/25 fantamilioni. Non spingetevi troppo in là perché è una grande incognita, meglio puntare su qualcuno che dà più certezze e continuità. Altri due su cui potreste scommettere qualche credito sono Farias e Falcinelli. Il primo può regalare qualche gioia se schierato nei momenti giusti, il secondo cerca il rilancio a Bologna con Filippo Inzaghi dopo una stagione sottotono e può fare bene. Soprattutto considerando che avrà un maestro che ha molto da insegnare su come si faccia gol. Ragusa e Sau? Il primo sembra destinato a lasciare i neroverdi e comunque parte dietro nelle gerarchie di De Zerbi, il secondo non sarà titolare: compratelo solo se siete suoi fan sfegatati e non spendete più di 1 o 2 fantamilioni.