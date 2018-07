Adesso è ufficiale: c'è anche Claudio Lotito fra i pretendenti al titolo sportivo del Bari che, escluso dalla Serie B, è pronto a ricominciare una nuova avventura partendo dai dilettanti della Serie D.

L'addio al calcio professionistico da parte della società pugliese era avvenuto il 16 luglio scorso. Un addio che aveva offuscato, ma non cancellato, 110 anni di storia: 33 campionati disputati fra Serie A e Prima Divisione e 50 fra Serie B e Seconda Divisione.

Il fallimento di due settimane fa aveva di fatto consegnato il titolo sportivo del Bari nelle mani del sindaco della città Antonio Decaro. Il primo cittadino aveva fissato la deadline delle ore 12 del 31 luglio entro la quale avrebbero dovuto pervenire le eventuali manifestazioni di interesse, ovviamente corredate da programmi pluriennali che tenessero conto di alcuni elementi imprescindibili, dal futuro del San Nicola a quello dei settori giovanile e femminile.

Lotito ha annunciato ieri sera la sua discesa in campo a favore del Bari ai microfoni di Radio Selene:

Io la mia società l’ho costituita. Non vi dico il nome perché è una sorpresa. Io mi sono studiato la piazza di Bari e la sua storia. Perché ho dato disponibilità? Non certo per pubblicità. In tanti mi hanno chiesto di farlo da tanto tempo, anche all’epoca della B. Non potevo avere due società nello stesso campionato.