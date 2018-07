Lazio, Milinkovic-Savic è arrivato a Roma: in corso le visite mediche

Ma questa mattina l'allarme è rientrato e alle ore 8:25 il serbo è arrivato alla clinica Paideia di Roma per sostenere le visite mediche . Insieme a lui anche i nuovi acquisti Correa e Badelj. Tanto entusiasmo all'esterno del centro medico dove un folto gruppo di tifosi ha chiesto al classe '95 di non abbandonare il club biancoceleste e restare nella prossima stagione.

Nella giornata di ieri, a causa di un inconveniente che gli ha impedito di prendere l'aereo, Milinkovic Savic non è riuscito ad arrivare nella Capitale per sostenere le visite mediche con la Lazio. Il tutto, aggiungendo anche le voci di mercato sempre più insistenti, ha generato apprensione e malumore tra i tifosi.

