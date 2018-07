Serie A, Serie B, le coppe europee e i principali campionati esteri: ecco come gli appassionati potranno seguire tutto ciò che il calcio ha da offrire in televisione nella stagione 2018/2019.

Una nuova stagione di calcio è ormai alle porte, e come ogni anno scatta per ogni appassionato la corsa all'abbonamento necessario per seguire tutte le varie competizioni che il variegato mondo del pallone ha da offrire: Serie A e B, i principali campionati esteri, Champions e Europa League.

In seguito all'assegnazione dei diritti televisivi, arrivata definitivamente dopo ben tre bandi e che ha visto nel frattempo l'improvvisa comparsa e il repentino defilarsi del gruppo Mediapro, si è venuto a creare un duopolio che renderà necessaria, a chi intende seguire tutto il calcio trasmesso nella stagione 2018/2019, la sottoscrizione di due distinti abbonamenti con Sky e un nuovo competitor, DAZN.

Quest'ultimo servizio, di proprietà della piattaforma Perform - già presente in numerosi Paesi nel mondo - si è aggiudicato infatti l'esclusiva su tre partite alla settimana della Serie A, oltre alla copertura totale della Serie B e i diritti di Liga e Ligue 1. Sky trasmetterà invece in esclusiva Champions e Europa League, Premier League e Bundesliga oltre appunto a 7 partite su 10 del massimo campionato italiano. Un accordo sancito recentemente tra i due gruppi permetterà agli abbonati Sky di avere anche i servizi di DAZN a un prezzo scontato.

Calcio, dove vedere in TV e streaming la stagione 2018/2019

Champions League

La Champions League torna ad essere esclusiva di Sky dopo il triennio trascorso con Mediaset Premium. Per seguire integralmente la più importante competizione calcistica al mondo per club, che da questa stagione vedrà la presenza nella fase a gironi di ben quattro squadre italiane (Juventus, Napoli, Roma e Inter) sarà necessario essere abbonati al pacchetto Sport: si avrà così la possibilità di vedere ogni partita nei quattro slot orari previsti (due il martedì e due il mercoledì, alle 19 e alle 21) mentre un accordo stretto con la RAI permetterà alla nostra televisione nazionale di trasmettere una partita alla settimana il mercoledì sera oltre alle semifinali e alla finale in programma il primo giugno 2019 al Wanda Metropolitano di Madrid.

Europa League

L'abbonamento Sport di Sky prevede anche la trasmissione in esclusiva dell'Europa League 2018/2019, seconda competizione dell'UEFA per importanza ma ugualmente affascinante visto il gran numero di squadre blasonate coinvolte, compreso quel Milan le cui vicissitudini societarie hanno rischiato di costare la partecipazione guadagnata sul campo. I rossoneri ci saranno, e con loro, tra le altre, Lazio, Atalanta, Villarreal, Olympique Marsiglia, Arsenal e Chelsea. L'Europa League sarà visibile sia per chi possiede il pacchetto Sport sia per chi possiede il pacchetto Calcio, ma in quest'ultimo caso non comprenderà le gare delle italiane. Possibile ma non ancora ufficiale l'accordo con TV8 per la trasmissione di alcune partite in chiaro.

Serie A

L'assegnazione dei diritti televisivi legati alla trasmissione della Serie A nel trienno 2018-2021 ha avuto una storia lunga e travagliata, con la Lega che ha tentato di ricavare il massimo dal prodotto e che alla fine è riuscita a centrare l'obbiettivo al quarto bando d'assegnazione, piazzando tre pacchetti distinti a due competitor, Sky e DAZN, quest'ultima di proprietà del gruppo Perform.

Questo si è aggiudicato il pacchetto più piccolo tra quelli disponibili, contenente tre partite tra cui l'anticipo del sabato sera, la gara delle 12,30 di domenica - il cosiddetto "lunch match" - e una delle tre sfide in programma alle 15 di domenica pomeriggio. Al costo di 9,90 euro al mese gli abbonati a DAZN potranno seguire queste partite e tutto quello che il pacchetto del nuovo canale sportivo streaming on demand offre, il tutto visibile su smart tv, tablet, smartphone, PC e qualsiasi device supporti l'app dedicata alla creatura di Perform.

Dopo l'assegnazione dei diritti tv DAZN ha trovato un accordo con Mediaset Premium, che includerà la nuova piattaforma nel suo abbonamento senza costi aggiuntivi ma senza canali televisivi dedicati, bensì sempre tramite l'applicazione specifica da utilizzare nei vari device supportati. A stretto giro di posta è arrivato anche l'accordo con Sky, che continuerà a recitare in Serie A il ruolo di protagonista essendosi aggiudicata ben 7 gare su 10 compreso il posticipo della domenica sera e il diritto a scegliere per prima la partita da trasmettere.

I clienti Sky da più di un anno e possessori di Sky Q potranno comunque vedere tutto il calcio sottoscrivendo un abbonamento con DAZN che in questo caso prevederà tre diversi ticket con prezzi scontati: 7,99 euro per quello mensile, 21,99 per quello trimestrale e 59,99 per quello valido nove mesi, che con il mese di prova gratuito concesso ai nuovi clienti DAZN coprirà l'intero campionato di calcio italiano 2018/2019.

Serie B

Grande novità da questa stagione per la Serie B, che sarà trasmessa su DAZN al prezzo di 9,99 euro al mese. In seguito agli accordi trovati successivamente, l'offerta sportiva di DAZN che comprende anche la Serie B sarà visibile anche agli abbonati Mediaset al prezzo complessivo di 19,99 euro al mese e a quelli Sky sempre attraverso il pagamento dei ticket in offerta.

È importante ricordare che, anche in seguito a questi accordi, sarà possibile seguire il campionato cadetto - così come le 3 gare di A trasmesse da DAZN - esclusivamente in streaming, utilizzando l'app dedicata al servizio della nuova piattaforma e supportata da tablet, pc, smartphone e smart tv.

C'è solo un'eccezione, ovvero quella relativa all'anticipo del venerdì. Lunedì 30 luglio è stato raggiunto un accordo tra la Lega B e Rai per trasmetterla in chiaro.

Premier League

Quello che è considerato da molti il campionato di calcio più bello e interessante al mondo sarà un'esclusiva Sky di cui potranno usufruire tutti gli abbonati al pacchetto Sport. Questi avranno così accesso a numerose partite del massimo torneo inglese, compresa quella che la Premier League realizza per le televisioni estere il sabato pomeriggio e che in Gran Bretagna non viene trasmessa in seguito agli accordi che escludono la presenza in tv delle gare che si giocano in quella fascia oraria.

Liga

Pur avendo perso Cristiano Ronaldo, stella venuta a illuminare la nostra Serie A, la Liga spagnola continua ad essere uno dei campionati più affascinanti al mondo, potendo vantare squadre leggendarie come il Barcellona e il Real Madrid ma anche solide realtà quali l'Atletico di Diego Simeone e molte altre. Il massimo campionato iberico sarà uno dei fiori all'occhiello della programmazione esclusiva di DAZN e sarà sempre visibile tramite l'apposita applicazione sui vari device che la supportano.

Bundesliga

Il massimo campionato tedesco sarà un'altra esclusiva compresa nel pacchetto Sky Sport, che trasmetterà integralmente la diretta di 100 partite del torneo ormai da anni dominato dal Bayern Monaco ma che vanta anche altre grandi realtà di prestigio. Oltre alle dirette previste, circa 3 per ogni turno di campionato, è ipotizzabile che ci sarà una copertura generale di tutta la Bundesliga, ma in questo caso Sky non ha ancora svelato niente ufficialmente.

Ligue 1

Il campionato della Francia campione del mondo - anche se a onor del vero molti dei giocatori che hanno trionfato Russia 2018 giocano all'estero - sarà trasmesso in esclusiva da DAZN, che arricchisce così la propria offerta di un altro torneo comunque di grande interesse e che al momento attuale vanterebbe la presenza di fenomeni come Mbappé, Cavani e Neymar.

I pacchetti di Sky

Al momento di abbonarsi a Sky, un utente ha la possibilità di abbinare al proprio abbonamento uno dei tre pacchetti previsti: Cinema, Sport e Calcio. Escluso per ovvie ragioni il primo dalla nostra guida, restano agli appassionati due offerte molto diverse tra loro.

Sky Sport prevede la trasmissione di Premier League e Bundesliga, Champions e Europa League (comprese le gare delle italiane) e altri vari eventi sportivi quali Formula Uno, Wrestling, Tennis, Basket NBA e Football NFL.

(comprese le gare delle italiane) e altri vari eventi sportivi quali Formula Uno, Wrestling, Tennis, Basket NBA e Football NFL. Sky Calcio avrà invece come piatto forte le 7 partite in esclusiva della Serie A, tra cui il posticipo della domenica sera oltre alle gare di Premier League, Bundesliga e quelle di Champions e Europa League dove non sono protagoniste le squadre italiane.

Queste ultime aggiunte sono una novità dell'ultima ora da parte di Sky, che intende così rafforzare la sua offerta relativa al pacchetto Calcio.

Come funziona DAZN

Presente già in diversi Paesi come Austria, Canada, Germania, Giappone e Svizzera, DAZN è una piattaforma on demand di streaming dedicata allo sport di proprietà del gruppo Perform e si è aggiudicata per il trienno 2018-2021 i diritti di Liga, Ligue 1, Serie B e soprattutto di tre gare di Serie A: l'anticipo del sabato sera e due gare alla domenica, quella delle 12,30 e una delle tre che andranno in scena contemporaneamente alle 15.

Visibile esclusivamente in streaming tramite l'app dedicata - quindi su smart tv, smartphone, tablet e pc - avrà un costo di 9,99 euro al mese e dovrebbe comprendere nella sua offerta anche altri eventi sportivi ancora da definire. In seguito agli accordi presi potrà essere vista, sempre esclusivamente in streaming, anche su Mediaset e Sky: nel primo caso sarà inclusa nell'abbonamento mensile di Premium al costo di 19,99 euro al mese, nel secondo potrà essere aggiunta dai clienti in possesso di Sky Q a un prezzo scontato di circa il 30% e che prevederà tre ticket. Quello mensile da 7,99 euro, quello trimestrale da 21,99 e quello valido per nove mesi - in pratica l'intero campionato - di 59,99 euro.

Abbonarsi a Sky - pacchetto Calcio - e quindi acquistare a parte il ticket valido per le gare in esclusiva di DAZN sarà quindi l'unico modo per un appassionato di potersi godere comodamente da casa l'intera stagione della Serie A 2018/2019 comprensiva di tutte le gare, anticipi e posticipi. Chi volesse anche la copertura integrale di tutta la Champions League dovrà aggiungere a queste due sottoscrizioni anche il pacchetto Sky Sport.