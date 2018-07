Una calamita chiamata amore, una calamita chiamata Lazio. Per Panos è talmente forte che da 20 anni fa avanti e indietro da Atene e Roma. Tutto per seguire quel che gli dice il cuore.

Giusto tifare in maniera così passionale per una squadra di un altro paese?

Di solito vengo a Roma una volta al mese per vedere le partite. Però a Lazio-Napoli, alla prima giornata, ci sarò. Il mio amore è talmente forte che anche mio figlio è tifosissimo della Lazio. Non guardiamo nemmeno più il campionato greco, d'altronde si può amare solo una squadra e per noi è la Lazio.

Ad accoglierlo Guido De Angelis e Stefano Morelli, che ogni giorno parlano di Lazio a migliaia di ascoltatori. Questa volta però la storia di Lazio non l'hanno raccontata ma l'hanno ascoltata. Pure quest'anno Panos si è abbonato, anche se ovviamente non potrà vedere tutte le partite.

Giorno dopo giorno il tifoso greco, che oggi ha 48 anni, ha passato sempre più ore incollato alla radio: ha imparato l'italiano, per sentirsi laziale fino in fondo. Ieri Panos è stato ospite della sua radio preferita, Radiosei, e ha potuto raccontare la sua storia.

Con la nascita di una community (Lazio World), e con quella di una trasmissione radio in inglese, progetti pensati dal giornalista Paolo Peroso proprio per unire i laziali sparsi per il mondo, Panos ha avuto modo di avvicinarsi ancora di più al pianeta Lazio. Così ha scoperto le radio che parlano di Lazio 24 ore al giorno, i siti dedicati, i forum. E la passione è esplosa definitivamente.

