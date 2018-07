Il terzino del Milan diventa letteralmente una sagoma, mentre Buffon viene risucchiato dal vortice dei meme. Il Real Madrid, nel frattempo, prova una fusione.

un'ora fa di Leonardo Mazzeo

Tra una trattativa di mercato e l'altra, le squadre si preparano ad affrontare la stagione 2018/2019: volti nuovi un po' ovunque, altrettanti addii, sbarchi rumorosi come quello di Cristiano Ronaldo a Torino. Non solo Juventus, e non solo Serie A: la grande macchina del calcio, dopo una breve pausa post Mondiali, si è rimessa in moto.

Le preparazioni estive sono entrate nel vivo, c'è chi deve fare i conti con sistemi del tutto nuovi: il Napoli ascolta Carlo Ancelotti e suo figlio Davide, dall'Inghilterra tuona la voce di Sarri che impartisce ordini ai Blues. Del Milan si è parlato in ottica societaria, ma nel frattempo Gattuso ha ripreso a lavorare con i suoi, mentre dall'altra parte di Milano si prova l'intesa tra Lautaro e Icardi.

Inghilterra, Spagna, Francia, Germania, Italia: i più grandi campionati d'Europa stanno per riprendere, per la gioia di tutti i tifosi. Il caldo non ferma la voglia dei giocatori di mettere in difficoltà gli allenatori. E non ferma neanche il lavoro dei fotografi, sempre attenti a seguire il percorso delle squadre per immortalarlo in un istante. E ogni tanto escono fuori immagini piuttosto curiose, come quella di Buffon in uno dei suoi primi allenamenti con il PSG. Ed è subito meme.

I fotogrammi delle preparazioni estive, n°1: Calabria, dove sei?

Forse uno dei trucchi di magia più riusciti di tutte le preparazioni estive: Calabria si trasforma letteralmente in una delle sagome utilizzate durante gli allenamenti. Probabilmente il giovane terzino è stato utilizzato come modello per la realizzazione delle stesse, vista la maniera perfetta in cui il suo viso calza all'interno della sagoma. Sorprendente.

Tutto bene @davidecalabria2? 😂 #DevilsInUSA A post shared by AC Milan (@acmilan) on Jul 27, 2018 at 7:34pm PDT

2) Handanovic porta la porta

Per fare gli auguri di compleanno a Samir Handanovic, l'Inter utilizza una foto piuttosto particolare: il portiere porta la porta, con tutta l'umiltà del caso. L'intenzione, probabilmente, era quella di dimostrare l'attaccamento viscerale del gigante sloveno con il suo ruolo in campo. Non se ne separa mai, neanche il giorno del suo compleanno.

3) La Juventus e il football americano

Non si sa bene cosa sia successo in America, fatto sta che alcuni giocatori della Juventus hanno deciso di cambiare sport. Quello più a suo agio, a guardare le immagini, sembra Barzagli. Se non lo conoscessimo come calciatore potremmo scambiarlo tranquillamente per un quarterback.

4) La firma di Totti

Non importa quanti giocatori acquisterà la Roma da qui a 20 anni, le persone continueranno sempre a chiedere autografi a Francesco Totti.

5) L'imprendibile Luis Alberto

Nel frattempo, ad Auronzo di Cadore, Luis Alberto ruba un pallone e non vuole restituirlo più. Stando a questa immagine, probabilmente i compagni non sono mai riusciti a riprenderlo.

6) Takeshi's Napoli

Hamsik e soci sono costretti a fare i conti con i nuovi metodi di allenamenti di Ancelotti. Uno di questi consiste nella fedele riproduzione del set di Takeshi's Castle.

⛰️💪🏻 #Mondaymotivation 💙 #ForzaNapoliSempre A post shared by SSC Napoli (@officialsscnapoli) on Jul 16, 2018 at 1:38am PDT

7) I granchi di Manchester

Mitchell e Fred del Manchester United che lottano sono la cosa più vicina a una battaglia tra granchi che vedrete questa estate.

8) Sarri sul set

Altro giro, altro set: si è parlato più volte della somiglianza tra Maurizio Sarri e Don Pietro Savastano di Gomorra. Ecco: se qualcuno ci dicesse che questa foto è stata presa dal profilo di Salvatore Esposito (aka Genny Savastano), noi ci crederemmo senza troppi problemi.

9) Pasillo speciale per Digne

Un altro compleanno festeggiato con una foto piuttosto strana: Digne passa in mezzo ai giocatori del Barcellona, in un pasillo di auguri condito da buffetti amichevoli. Però è solo una foto, impossibile cogliere l'intensità degli schiaffi. Dal sito ufficiale del Barcellona, comunque, non risulta nessun problema fisico per il francese.

10) Lo scomodo viaggio di Javi Martinez

C'è chi ha viaggiato peggio, dai.

Fotogramma Bonus - Fu-sio-ne

Ormai è chiaro: il Real Madrid sta cercando in tutti i modi di sostituire Cristiano Ronaldo. Basterà una fusione tra Theo Hernandez e Vinicius?