Lazio, su Milinkovic-Savic anche il Chelsea: pronta un'offerta

La notizia è stata diffusa dal quotidiano britannico The Independent, secondo il quale nelle ultime ore il club di Abramovich ha messo nel mirino il centrocampista della Lazio.

un'ora fa

Sergej Milinkovic-Savic è il nome più caldo in questa sessione di calciomercato ed è scritto a chiare lettere nella lista dei maggiori top club europei. Nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal quotidiano inglese The Independent, anche il Chelsea avrebbe messo gli occhi sul giocatore della Lazio ed avrebbe già pronta un'offerta. La società inglese è da tempo alla ricerca di un centrocampista per la mediana.

Per questo motivo la richiesta sarebbe partita proprio dal neo tecnico Maurizio Sarri che lo riterrebbe il profilo ideale da affiancare a Jorginho. La società di Abramovich dovrebbe però fare i conti con la folta concorrenza visto che sulle orme del centrocampista serbo si muovo da tempo da tempo già Real Madrid, Manchester United, Barcellona e Juventus (queste ultime due, forse, già fuori dalla corsa).

L'altro ostacolo da superare sarebbe il prezzo del cartellino visto che il presidente Lotito ha dichiarato più volte che 150 milioni non bastano. Proprio per questo il club di Londra dovrebbe mettere sul piatto un bel po' di milioni. Dall'altra parte, però, secondo i cronisti inglesi, fonti vicine al calciatore avrebbero rivelato che la destinazione londinese sarebbe la più gradita per il 23enne.