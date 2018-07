La Liga si appresta a ripartire e da ieri conosciamo nel dettaglio il calendario della prossima stagione. La prima pagina di As riguarda proprio il campionato spagnolo che per la prima volta sarà "asimmetrico", cioè avrà due gironi con giornate differenti.

L'affare che sta facendo più parlare è sicuramente la trattativa intavolata da Juventus e Milan che porterebbe Higuain in rossonero e Leonardo Bonucci a un incredibile ritorno a Torino dopo una sola stagione dall'addio ai Campioni d'Italia. Oltre a questo ieri ha avuto termine la vicenda Malcom, col brasiliano ormai ex Bordeaux nel mirino della Roma che è passato ufficialmente al Barcellona.

L'estate di calciomercato 2018 non smette di stupire e dopo alcuni botti clamorosi come quello che ha portato Cristiano Ronaldo nel campionato italiano, ieri è stata un'altra giornata ricca di colpi di scena riguardanti le big italiane.

