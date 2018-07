Malcom, Ikea prova a consolare la Roma: "Magari hanno preso un pacco"

Il colosso svedese ha commentato su Twitter il post con cui la società giallorossa ha presentato il suo nuovo portiere Olsen.

Quella di Malcom sarà ricordata sicuramente come una delle storie più clamorose del calciomercato. Il calciatore brasiliano, quando ormai aveva già raggiunto un accordo con la Roma (con tanto di attesa dei tifosi all'aereoporto di Ciampino), nella serata di lunedì ha cambiato idea. Nell'affare, infatti, si è inserito il Barcellona che nel giro di poche ore ha definito l'acquisto.

La società di Pallotta non l'ha presa proprio bene e tramite il ds Monchi ha fatto sapere che potrebbe ricorrere alle vie legali. Nel frattempo, però, la squadra della Capitale si è consolata con l'acquisto del nuovo portiere Olsen, 28enne svedese, e come ormai da tradizione non è mancato l'annuncio tramite i social. Questa volta, facendo riferimento alla sua nazionalità e in particolar modo all'Ikea, ne è uscito fuori un post molto divertente.

Il colosso svedese è solito ironizzare sui propri profili social e anche questa volta la risposta non si è fatta attendere. Dopo aver scherzato per l'eliminazione dell'Italia dai Mondiali, stavolta è intervenuta per consolare la Roma dopo il mancato acquisto dell'attaccante brasiliano. Così, commentando il tweet della società giallorossa, subito Malcom è diventato "MÅLCÖM", un pacco.