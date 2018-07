Oggi scatta il turno di Juventus, Roma e Milan: bianconeri opposti al Bayern Monaco, i giallorossi sfidano il Tottenham. Per Gattuso c'è il Manchester United.

Nell'International Champions Cup 2018 scatta il turno di Juventus, Roma e Milan. Bianconeri, giallorossi e rossoneri scenderanno in campo nella notte - in Italia - tra mercoledì 25 e giovedì 26 luglio, opposte rispettivamente a Bayern Monaco, Tottenham e Manchester United. Tre incroci di rilievo per testare la condizione fisica e muovere i primi passi nella competizione che mette di fronte 18 tra le squadre più forti del mondo.

La formazione di Massimiliano Allegri sfiderà i bavaresi a Philadelphia, quando in Italia sarà l'1.05 di notte, mentre per seguire Roma e Milan sarà necessaria una sveglia antediluviana: i giallorossi di Eusebio Di Francesco saranno impegnati a San Diego contro gli Spurs alle 4.05 italiane, un'ora prima dei rossoneri che scenderanno in campo al Rose Bowl di Pasadena contro la squadra guidata da José Mourinho alle 5.05.

La formula studiata per la speciale competizione organizzata dalla compagnia sportiva statunitense Relevent Sports è molto particolare: le partite si dividono in due aree geografiche (un raggruppamento gioca in America, l'altro tra Europa e Singapore) e a spuntarla per la vittoria sarà la squadra che avrà totalizzato più punti complessivi. La vittoria entro i tempi regolamentari vale 3 punti, mentre la parità al 90esimo garantisce un punto a testa. Un punto in più viene poi assegnato a chi vince la partita attraverso la coda dei supplementari o dei calci di rigore.

ICC 2018, dove vedere le partite del 26 luglio in tv e streaming

A completare il poker delle italiane in scena nell'edizione 2018 della ICC sarà l'Inter, inserita nel gruppo europeo. L'elenco delle partecipanti comprende però quasi tutti i migliori club del Vecchio Continente: per la Spagna ci sono Barcellona, Atletico Madrid e Real Madrid, mentre in rappresentanza della Premier League sono iscritte Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham. Completano la lista i francesi del Paris Saint-Germain e del Lione, Bayern Monaco e Borussia Dortmund per la Bundesliga e i portoghesi del Benfica.

L'International Champions Cup è un'esclusiva Sky, che trasmetterà tutte e 27 le partite in calendario. Il canale scelto per ospitare la competizione è il 208, ribattezzato per l'occasione Sky Sport International Champions Cup, ma visto l'assembramento di sfide in programma nella notte tra il 25 e il 26 luglio l'emittente spalmerà la visione anche sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (202). Sarà ovviamente possibile seguire le gare anche su dispositivi mobile e pc grazie all'applicazione Sky Go.

La lunga notte dell'ICC 2018 partirà dal Lincoln Financial Field di Philadelphia con Juventus-Bayern Monaco. Alle 2.05 a Pittsburgh sarà invece tempo di Borussia Dortmund-Benfica, mentre un'ora dopo a East Rutherford andrà in scena uno dei tanti derby inglesi con Manchester City-Liverpool. Alle 4.05 il Quaccomm Stadium di San Diego ospiterà Roma-Tottenham, con alba italiana da vivere in collegamento con Pasadena per Milan-Manchester United. In pieno giorno, alle 13.35 italiane, a Singapore si sfideranno invece Atletico Madrid e Arsenal.

Le partite in programma tra mercoledì 25 e giovedì 26 luglio