Subito un big match per inaugurare la stagione: il via il 19 agosto. Real Madrid e Barcellona avversarie nel girone di andata al decimo turno.

22 minuti fa di Luca Guerra

Mentre in Italia si attende ancora di conoscere l'esatto numero e organico delle società ai nastri di partenza dei tre campionati professionistici, la Spagna apre ufficialmente le porte alla prossima stagione: è stato sorteggiato il calendario della Liga 2018/2019. Con una novità su tutte: l'introduzione di un ordine asimmetrico tra andata e ritorno, come accade già da anni in Premier League.

Le partite disputate nelle prime 19 giornate di campionato da ogni singola squadra non coincideranno quindi con la sequenza assegnata a quelle del girone di ritorno. Una modifica sostanziale, che rende ancor più imprevedibile la Liga che sarà. La certezza è nella data di inizio: il weekend tra il 18 e il 19 agosto, tra meno di un mese. Si partirà subito con una sfida da piani alti: il Valencia ospiterà al Mestalla l'Atletico Madrid, che nello scorso campionato ha chiuso al secondo posto alle spalle del Barcellona.

Un avvio di sostanza per la Liga 2018/2019, che nel primo turno vedrà i campioni in carica del Barcellona ospitare al Camp Nou l'Alaves e il Real Madrid attendere il Getafe in un derby cittadino al Santiago Bernabeu. Per i blancos sarà la prima volta nella Liga senza Cristiano Ronaldo in rosa da 9 anni a questa parte. Rispetto alla scorsa edizione il campionato ha salutato Deportivo, Las Palmas e Malaga, mentre Huesca, Rayo Vallecano e Real Valladolid sono le tre neopromosse.

Liga 2018/2019, il calendario è asimmetrico: il Clasico si gioca a fine ottobre

Dici Liga e dici Clasico. Real Madrid contro Barcellona, due squadre che insieme hanno giocato 176 volte il massimo campionato spagnolo e lo hanno complessivamente vinto in 58 occasioni. La partita di andata tra le due corazzate del calcio europeo e spagnolo è in calendario il 28 ottobre, in occasione della decima giornata. Il match di ritorno cade invece con tre turni di anticipo: si giocherà il 3 marzo per la settima giornata della seconda parte del torneo, quando alla chiusura e al tempo dei verdetti mancheranno ancora 12 tappe.

In lizza per un posto in vetta c'è però anche l'Atletico di Simeone, che affronterà il Real Madrid fuori casa nel derby il 30 settembre alla settima giornata nel girone di andata e il 10 febbraio alla sesta in quello di ritorno, mentre la sfida tra colchoneros e Barcellona è in calendario nel 13esimo turno al Wanda Metropolitano e nella 12esima giornata di ritorno al Camp Nou. Le tre big della Liga chiuderanno invece la stagione il 19 maggio: il Real ospiterà al Bernabeu il Betis, mentre il Barcellona giocherà in casa dell'Eibar e l'Atletico sul campo del Levante.

Non c'è però solo il derby di Madrid. La stracittadina riguarda anche il Barcellona, opposto all'Espanyol: il primo atto del derby della Catalogna si giocherà il 9 dicembre al Cornellà-El Prat per la 15esima giornata, con partita di ritorno in calendario il 31 marzo al Camp Nou per la 14esima di ritorno. Il derby tra Real Betis e Siviglia si giocherà invece tra il 2 settembre e il 14 aprile, stesse date previste per la stracittadina di Valencia tra il Levante e Los Murciélagos. Archivia l'elenco delle rivalità territoriali il derby basco tra Athletic Bilbao e Real Sociedad, programmato tra il 7 ottobre e il 3 febbraio. Questo il calendario Liga 2018/2019:

1^ giornata (18-19 agosto 2018)

Athletic Bilbao vs Leganes

Real Betis vs Levante

Celta Vigo vs Espanyol

Eibar vs Huesca

Girona vs Real Valladolid

Rayo Vallecano vs Siviglia

Barcellona vs Alaves

Valencia vs Atletico Madrid

Real Madrid vs Getafe

Villarreal-Real Sociedad

2a giornata (26 agosto 2018)

Girona vs Real Madrid

Levante vs Celta Vigo

Leganes vs Real Sociedad

Getafe vs Eibar

valladolid vs Barcellona

Athletic Bilbao vs Huesca

Atletico Madrid vs Rayo Vallecano

Siviglia vs Villarreal

Espanyol vs Valencia

Alaves vs Betis

3a giornata (2 settembre 2018)

Betis vs Siviglia

Real Madrid vs Leganes

Rayo Vallecano vs Athetic Bilbao

Getafe vs Valladolid

Celta Vigo vs Atletico Madrid

Barcellona vs Huesca

Villarreal vs Girona

Alaves vs Espanyol

Levante vs Valencia

Eibar vs Real Sociedad

4a giornata (16 settembre 2018)

Siviglia vs Getafe

Leganes vs Villarreal

Real Sociedad vs Barcellona

Athletic Bilbao vs Real Madrid

Valencia vs Betis

Girona vs Celta Vigo

Huesca vs Rayo Vallecano

Espanyol vs Levante

Atletico Madrid vs Eibar

Valladolid vs Alaves

5a giornata (23 settembre 2018)

Villarreal vs Valencia

Barcellona vs Girona

Levante vs Siviglia

Getafe vs Atletico Madrid

Real Madrid vs Espanyol

Eibar vs Leganes

Huesca vs Real Sociedad

Celta Vigo vs Valladolid

Betis vs Athletic Bilbao

Rayo Vallecano vs Alaves

6a giornata (26 settembre 2018)

Valencia vs Celta Vigo

Espanyol vs Eibar

Alaves vs Getafe

Athletic Bilbao vs Villarreal

Atletico Madrid vs Huesca

Real Sociedad vs Rayo Vallecano

Siviglia vs Real Madrid

Leganes vs Barcellona

Valladolid vs Levante

Girona vs Betis

7a giornata (30 settembre 2018)

Huesca vs Girona

Celta Vigo vs Getafe

Levante vs Alaves

Rayo Vallecano vs Espanyol

Real Sociedad vs Valencia

Villarreal vs Valladolid

Real Madrid vs Atletico Madrid

Barcellona vs Athletic Bilbao

Eibar vs Siviglia

Betis vs Leganes

8a giornata (7 ottobre 2018)

Alaves vs Real Madrid

Leganes vs Rayo Vallecano

Valladolid vs Huesca

Girona vs Eibar

Athletic Bilbao vs Real Sociedad

Espanyol vs Villarreal

Valencia vs Barcellona

Siviglia vs Celta Vigo

Getafe vs Levante

Atletico Madrid vs Betis

9a giornata (21 ottobre 2018)

Real Madrid vs Levante

Valencia vs Leganes

Huesca vs Espanyol

Barcellona vs Siviglia

Villarreal vs Atletico Madrid

Rayo Vallecano vs Getafe

Eibar vs Athletic Bilbao

Celta Vigo vs Alaves

Real Sociedad vs Girona

Real Betis vs Valladolid

10a giornata (28 ottobre 2018)

Atletico Madrid vs Real Sociedad

Getafe vs Betis

Barcellona vs Real Madrid

Athletic Bilbao vs Valencia

Valladolid vs Espanyol

Celta Vigo vs Eibar

Girona vs Rayo Vallecano

Levante vs Leganes

Siviglia vs Huesca

Alaves vs Villarreal

11a giornata (4 novembre 2018)

Huesca vs Getafe

Rayo Vallecano vs Barcellona

Valencia vs Girona

Eibar vs Alaves

Espanyol vs Athletic Bilbao

Leganes vs Atletico Madrid

Real Madrid vs Valladolid

Real Sociedad vs Siviglia

Betis vs Celta Vigo

Villarreal vs Levante

12a giornata (11 novembre 2018)

Rayo Vallecano vs Villarreal

Barcellona vs Betis

Levante vs Real Sociedad

Getafe vs Valencia

Valladolid vs Eibar

Girona vs Leganes

Atletico Madrid vs Athletic Bilbao

Alaves vs Huesca

Siviglia vs Espanyol

Celta Vigo vs Real Madrid

13a giornata (25 novembre 2018)

Valencia vs Rayo Vallecano

Leganes vs Alaves

Eibar vs Real Madrid

Siviglia vs Valladolid

Huesca vs Levante

Villarreal vs Betis

Real Sociedad vs Celta Vigo

Atletico Madrid vs Barcellona

Espanyol vs Girona

Athletic Bilbao vs Getafe

14a giornata (2 dicembre 2018)

Girona vs Atletico Madrid

Celta Vigo vs Huesca

Barcellona vs Villarreal

Real Madrid vs Valencia

Alaves vs Siviglia

Getafe vs Espanyol

Rayo Vallecano vs Eibar

Levante vs Athletic Bilbao

Betis vs Real Sociedad

Valladolid vs Leganes

15a giornata (9 dicembre 2018)

Betis vs Rayo Vallecano

Espanyol vs Barcellona

Valencia vs Siviglia

Athletic Bilbao vs Girona

Real Sociedad vs Valladolid

Eibar vs Levante

Huesca vs Real Madrid

Villarreal vs Celta Vigo

Leganes vs Getafe

Atletico Madrid vs Alaves

16a giornata (16 dicembre 2018)

Espanyol vs Betis

Eibar vs Valencia

Real Madrid vs Rayo Vallecano

Celta Vigo vs Leganes

Siviglia vs Girona

Getafe vs Real Sociedad

Levante vs Barcellona

Alaves vs Athletic Bilbao

Valladolid vs Atletico Madrid

Huesca vs Villarreal

17a giornata (22 dicembre 2018)

Villarreal vs Real Madrid

Leganes vs Siviglia

Girona vs Getafe

Valencia vs Huesca

Atletico Madrid vs Espanyol

Real Sociedad vs Alaves

Athletic Bilbao vs Valladolid

Betis vs Eibar

Rayo Vallecano vs Levante

Barcellona vs Celta Vigo

18a giornata (6 gennaio 2019)

Levante vs Girona

Alaves vs Valencia

Real Madrid vs Real Sociedad

Getafe vs Barcellona

Celta Vigo vs Athletic Bilbao

Eibar vs Villarreal

Siviglia vs Atletico Madrid

Huesca vs Betis

Valladolid vs Rayo Vallecano

Espanyol vs Leganes

19a giornata (13 gennaio 2019)

Girona vs Alaves

Athletic Bilbao vs Siviglia

Betis vs Real Madrid

Real Sociedad vs Espanyol

Villarreal vs Getafe

Valencia vs Valladolid

Girona vs Alaves

Rayo Vallecano vs Celta Vigo

Leganes vs Huesca

Atletico Madrid vs Levante

20a giornata (20 gennaio 2019)

Huesca vs Atletico Madrid

Real Madrid vs Siviglia

Rayo Vallecano vs Real Sociedad

Levante vs Valladolid

Eibar vs Espanyol

Villarreal vs Athletic Bilbao

Celta Vigo vs Valencia

Betis vs Girona

Getafe vs Alaves

Barcellona vs Leganes

21a giornata (27 gennaio 2019)

Espanyol vs Real Madrid

Valladolid vs Celta Vigo

Real Sociedad vs Huesca

Alaves vs Rayo Vallecano

Valencia vs Villarreal

Siviglia vs Levante

Girona vs Barcellona

Athletic Bilbao vs Betis

Atletico Madrid vs Getafe

Leganes vs Eibar

22a giornata (3 febbraio 2019)

Betis vs Atletico Madrid

Levante vs Getafe

Villarreal vs Espanyol

Celta Vigo vs Siviglia

Barcellona vs Valencia

Huesca vs Valladolid

Eibar vs Girona

Real Sociedad vs Athletic Bilbao

Real Madrid vs Alaves

Rayo Vallecano vs Leganes

23a giornata (10 febbraio 2019)

Getafe vs Celta Vigo

Siviglia vs Eibar

Girona vs Huesca

Alaves vs Levante

Leganes vs Betis

Valladolid vs Villarreal

Espanyol vs Rayo Vallecano

Valencia vs Real Sociedad

Athletic Bilbao vs Barcellona

Atletico Madrid vs Real Madrid

24a giornata (17 febbraio 2019)

Real Madrid vs Girona

Valencia vs Espanyol

Real Sociedad vs Leganes

Huesca vs Athletic Bilbao

Barcellona vs Valladolid

Villarreal vs Siviglia

Eibar vs Getafe

Rayo Vallecano vs Atletico Madrid

Celta Vigo vs Levante

Betis vs Alaves

25a giornata (24 febbraio 2019)

Espanyol vs Huesca

Leganes vs Valencia

Levante vs Real Madrid

Athletic Bilbao vs Eibar

Valladolid vs Betis

Alaves vs Celta Vigo

Atletico Madrid vs Villarreal

Siviglia vs Barcellona

Getafe vs Rayo Vallecano

Girona vs Real Sociedad

26a giornata (3 marzo 2019)

Real Madrid vs Barcellona

Leganes vs Levante

Rayo Vallecano vs Girona

Espanyol vs Valladolid

Real Sociedad vs Atletico Madrid

Eibar vs Celta Vigo

Valencia vs Athletic Bilbao

Huesca vs Siviglia

Villarreal vs Alaves

Betis vs Getafe

27a giornata (10 marzo 2019)

Celta Vigo vs Betis

Athletic Bilbao vs Espanyol

Barcellona vs Rayo Vallecano

Siviglia vs Real Sociedad

Alaves vs Eibar

Girona vs Valencia

Atletico Madrid vs Leganes

Levante vs Villarreal

Valladolid vs Real Madrid

Getafe vs Huesca

28a giornata (17 marzo 2019)

Athletic Bilbao vs Atletico Madrid

Leganes vs Girona

Villareal vs Rayo Vallecano

Real Sociedad vs Levante

Valencia vs Getafe

Eibar vs Valladolid

Espanyol vs Siviglia

Real Madrid vs Celta Vigo

Betis vs Barcellona

Huesca vs Alaves

29a giornata (31 marzo 2019)

Getafe vs Leganes

Real Madrid vs Huesca

Girona vs Athletic Bilbao

Barcellona vs Espanyol

Alaves vs Atletico Madrid

Celta Vigo vs Villarreal

Valladolid vs Real Sociedad

Rayo Vallecano vs Betis

Levante vs Eibar

Siviglia vs Valencia

30a giornata (3 aprile 2019)

Atletico Madrid vs Girona

Athletic Bilbao vs Levante

Eibar vs Rayo Vallecano

Real Sociedad vs Betis

Villarreal vs Barcellona

Leganes vs Valladolid

Valencia vs Real Madrid

Espanyol vs Getafe

Siviglia vs Alaves

Huesca vs Celta Vigo

31a giornata (7 aprile 2019)

Real Madrid vs Eibar

Getafe vs Athletic Bilbao

Alaves vs Leganes

Betis vs Villarreal

Girona vs Espanyol

Rayo Vallecano vs Valencia

Celta Vigo vs Real Sociedad

Barcellona vs Atletico Madrid

Levante vs Huesca

Valladolid vs Siviglia

32a giornata (14 aprile 2019)

Huesca vs Barcellona

Leganes vs Real Madrid

Athletic Bilbao vs Rayo Vallecano

Girona vs Villarreal

Espanyol vs Alaves

Real Sociedad vs Eibar

Siviglia vs Betis

Valladolid vs Getafe

Atletico Madrid vs Celta Vigo

Valencia vs Levante

33a giornata (24 aprile 2019)

Real Madrid vs Athletic Bilbao

Rayo Vallecano vs Huesca

Eibar vs Atletico Madrid

Levante vs Espanyol

Betis vs Valencia

Celta Vigo vs Girona

Getafe vs Siviglia

Alaves vs Valladolid

Villarreal vs Leganes

Barcellona vs Real Sociedad

34a giornata (28 aprile 2019)

Alaves vs Barcellona

Real Sociedad vs Valladolid

Getafe vs Real Madrid

Leganes vs Athletic Bilbao

Valladolid vs Girona

Espanyol vs Celta Vigo

Huesca vs Eibar

Atletico Madrid vs Valencia

35a giornata (5 maggio 2019)

Girona vs Siviglia

Real Sociedad vs Getafe

Valencia vs Eibar

Villarreal vs Huesca

Athletic Bilbao vs Alaves

Barcellona vs Levante

Leganes vs Celta Vigo

Atletico Madrid vs Valladolid

Rayo Vallecano vs Real Madrid

Betis vs Espanyol

36a giornata (12 maggio 2019)

Getafe vs Girona

Celta Vigo vs Barcellona

Real Madrid vs Villarreal

Eibar vs Betis

Huesca vs Valencia

Siviglia vs Leganes

Valladolid vs Athletic Bilbao

Espanyol vs Atletico Madrid

Alaves vs Real Sociedad

Levante vs Rayo Vallecano

37a giornata (19 maggio 2019)

Barcellona vs Getafe

Girona vs Levante

Villarreal vs Eibar

Valencia vs Alaves

Rayo Vallecano vs Valladolid

Real Sociedad vs Real Madrid

Atletico Madrid vs Siviglia

Leganes vs Espanyol

Betis vs Huesca

Athletic Bilbao vs Celta Vigo

38a giornata (26 maggio 2019)