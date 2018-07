Sfumato Malcom, Monchi continua a cercare l'ala offensiva per Di Francesco: dall'Italia all'estero, ecco i nomi su taccuino del direttore sportivo.

24 minuti fa di Leonardo Mazzeo

Malcom arriva, Malcom non arriva più: l'intrigo si è risolto, il giocatore ha scelto il Barcellona. Aereo dirottato per la Spagna: proprio quando sembrava tutto fatto per lo sbarco dell'esterno in Serie A, è arrivato l'improvviso dietrofront causa inserimento dei blaugrana, che hanno fatto vacillare il calciomercato della Roma e che alla fine sono riusciti a portare il giocatore alla corte di Valverde, grazie a un rilancio decisivo di 42 milioni per il Bordeaux.

In attesa di capire se la Roma procederà per vie legali per il caso Malcom, Monchi si guarda intorno per regalare un altro esterno a Di Francesco, aumentando così le alternative a disposizione dell'ex allenatore del Sassuolo. Il 4-3-3 è il modulo preferito, c'è bisogno di un'altra ala offensiva per il progetto tecnico dell'allenatore giallorosso. Che continua a seguire da lontano il suo pupillo Berardi.

Il Sassuolo valuta 30 milioni il classe 1994, Di Francesco lo apprezza molto, ma la lista dei pretendenti per quella zona di campo giallorossa è lunga: tanti nomi nel mirino del DS, che adesso si rimbocca le maniche per dimenticare il più in fretta possibile il caso Malcom. Il modo migliore per farlo, è fiondarsi subito su un altro esterno in grado di infiammare il calciomercato della Roma. Sperando che questa volta finisca diversamente.

Getty Images

Calciomercato Roma, "dopo Malcom": le piste italiane

Per cercare di fare ordine, dividiamo le alternative di Monchi tra Serie A ed estero. Sempre caldo il nome di Berardi: come detto, il giocatore interessa da tempo ai giallorossi ed è un pupillo di Di Francesco. Una possibile alternativa è rappresentata da Suso, il Milan potrebbe decidere di privarsi di un big per fare cassa e puntare poi su un grande attaccante (Higuain o Morata). Lo spagnolo viene valutato circa 40 milioni di euro, la Roma potrebbe inserire Perotti nell'operazione come contropartita tecnica.

Percorribile anche la pista che porta a Cuadrado: dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, le chance di scendere il campo per il colombiano si riducono ulteriormente. Il suo nome nel calciomercato della Roma era già emerso l'anno scorso, adesso potrebbe tornare di moda. Il sogno proibito (e proibitivo), però, è Federico Chiesa: la Fiorentina non cederà se non di fronte a cifre folli, e sul giocatore c'è anche il forte interesse del Napoli (con l'Inter che resta alla finestra).

Getty Images Federico Chiesa con la Nazionale italiana

Le piste estere

Quattro nomi dall'Italia, qualcuno in più dall'estero. Piace il giovane Bailey del Bayer Leverkusen: giamaicano classe 1997, nell'ultima stagione in Bundesliga si è reso protagonista con 9 gol e 6 assist. Restando in Bundesliga, nel mirino di Monchi c'è anche anche il classe 1997 Pulisic del Borussia Dortmund, ma i gialloneri chiedono più di 40 milioni.

Piccola raffica finale: gli altri nomi sul taccuino del DS giallorosso sono Thauvin del Marsiglia (anche in questo caso, servono circa 40 milioni), Oyarzabal (spagnolo classe 1997 in forza alla Real Sociedad), Castillejo del Villarreal e un po' a sorpresa anche Rafinha, che tornerebbe volentieri in Serie A dopo la parentesi interista. Da questo vortice di profilo potrebbe uscire il nuovo esterno d'attacco della Roma. L'unica cosa certa, al momento, è che non sarà Malcom. Ma qualcuno, comunque, arriverà: "Ne prenderemo uno più forte". Monchi dixit.