Le squadre italiane hanno tempo ancora fino al 18 agosto. I bookmaker danno indicazioni importanti sulle trattative ancora aperte.

0 condivisioni

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Il tempo scorre, la finestra comincia a chiudersi. Il calciomercato è entrato nella sua ultima fase, con le squadre italiane che devono chiudere gli ultimi affari per sistemare le proprie rose. Fra semplici voci e trattative effettivamente in corso sono tanti i giocatori con la valigia pronta, ma non tutti però riusciranno davvero a partire.

Per capire qual è la situazione dei singoli trasferimenti possono aiutare le quote dei bookmaker, che si sbilanciano su partenza e permanenza dei giocatori. Come riportato dall'agenzia di stampa Agimeg sono disponibili dei veri e propri borsini sulle trattative. Per esempio, l'ipotesi che il 'gallo' Belotti lasci il Torino entro il 31 agosto (il calciomercato italiano chiude il 18 agosto, ma solo in entrata, non in uscita), per esempio, è quotata a 2,75. La sua permanenza in granata si trova invece a 1,35.

Probabilità opposte per Domenico Berardi: lascia il Sassuolo a 1,45, resta a 2,45. Non è da escludere la cessione di Mertens (2,85) anche se è più probabile che non cambi casacca (1,33). I tifosi del Napoli in attacco sognano l'arrivo di Cavani: la sua partenza dal Psg (non per forza per recarsi in zona San Paolo) è in lavagna a 1,45, la sua permanenza a 2,45. Stessa quota per il ritorno del Matador in Azzurro (2,45). Difficile che il Napoli perda Koulibaly (cessione a 4,30, conferma a 1,15).

Vota anche tu! Cavani tornerà al Napoli? Leggi di più tra 5 Annulla redirect Sì No Cavani tornerà al Napoli? Condividi



Calciomercato, il borsino sulle trattative

Per quel che riguarda il calciomercato internazionale sono piuttosto sbilanciate le quote sul futuro di Harry Kane: resta al Tottenham a 1,18, se ne va a 4,00. Attenzione inoltre a Gareth Bale: la cessione dal Real Madrid è bancata 3,10, la permanenza a 1,28. Vengono quotati inoltre anche molti giocatori in orbita Milan.

Getty Higuain è in uscita dalla Juventus

Il nome più caldo in questo momento in casa rossonera è quello di Gonzalo Higuain, il cui trasferimento a Milano viene bancato a 2,50. Da non sottovalutare la possibilità che torni Thiago Silva, in uscita dal Psg: il suo passaggio ai milanesi è in lavagna a 4,00. Se dovesse andar male la trattativa per Higuain resta invece viva l'ipotesi Immobile: il suo acquisto viene quotato a 5,00. Un colpo grosso il Milan lo farà, ma il tempo scorre e la finestra (di calciomercato) si sta per chiudere.