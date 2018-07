Calciomercato Napoli, De Laurentiis: "Per Chiesa siamo in prima fila"

Ora mancano soltanto gli ultimi dettagli sul contratto del giocatore, in particolare quelli legati ai diritti d'immagine che sono sempre una questione laboriosa per tutti i nuovi arrivi dal calciomercato in casa Napoli. Ma ormai non ci sono più dubbi: Arias sarà il nuovo terzino a disposizione di Carlo Ancelotti.

È stata anche trovata l'intesa fra le due società sul costo del cartellino: dopo l'iniziale richiesta del PSV di 15 milioni di euro per il colombiano, i club hanno trovato l'accordo per la cifra di 11 milioni più eventuali bonus .

Ora però è arrivata l'accelerata decisiva per Arias e dopo giorni di trattative con il PSV Eindhoven sembra esserci l'accordo totale fra le due società: il terzino classe 1992 potrebbe sbarcare a Napoli già questa settimana per svolgere le visite mediche e firmare poi il contratto con la sua nuova squadra.

Dopo tante ricerche, il Napoli sembra finalmente aver scelto il nuovo terzino destro da mettere a disposizione del neo tecnico Carlo Ancelotti per la prossima stagione: è infatti a un passo dalla chiusura la trattativa per Santiago Arias del PSV Eindhoven.

