Tare è vicino alla chiusura per l'attaccante argentino: affare da 18 milioni, ma non molla le alternative. L'ex Chelsea, invece, è l'idea d'esperienza per la mediana.

29 minuti fa di Jonathan Manca

Il calciomercato della Lazio fino a qui è stato abbastanza low profile, ma perfetto come al solito. Il ds Tare è riuscito a portare in biancoceleste un centrocampista giovane e di sicuro avvenire come Valon Berisha e ad assicurarsi un'ottimo centrale di difesa come Acerbi, oltre al portiere Proto. Colpi che non faranno saltare sulla sedia, ma importanti e mirati, in perfetto stile Lazio. C'è però da sistemare ancora qualcosa sia a centrocampo che in attacco dove, oltre a Luis Alberto, c'è bisogno di un'altra seconda punta in grado di supportare Immobile e fare gol.

Il nome nuovo, e che sembra davvero vicino all'arrivo alla Lazio, secondo Sky Sport, è quello di Joaquin Correa del Siviglia. Giovane, talentuoso e con le caratteristiche perfette per sposarsi alle idee tattiche di Simone Inzaghi. Un profilo non banale e capace di suscitare le fantasie di tutti i tifosi biancocelesti che, nella prossima stagione,vogliono vivere una Europa League da protagonisti e provare a raggiungere quella Champions League a lungo rincorsa lo scorso anno e sfumata solo a meno di un metro dal traguardo.

Tramontata, invece, la pista che portava ad André Schürrle del Borussia Dortmund. Il centrocampista tedesco accetterà la proposta del Fulham. Sempre per l'attacco non è chiusa la strada che porta al Papu Gomez, ma la trattativa al momento è bloccata, stesso discorso per Vazquez. Tra questi nomi c'è quello del giocatore che arriverà alla corte di Inzaghi, almeno in questa sessione di calciomercato. Per il centrocampo, invece, difficile l'arrivo di Cesc Fabregas, più probabile l'ipotesi Ramires.

Un nome che fa sognare i tifosi. Joaquin Correa potrebbe davvero arrivare alla Lazio. L'ala sinistra del Siviglia, con un passato in Serie A alla Sampdoria, potrebbe essere il nuovo acquisto di Tare da regalare ad Inzaghi per sostituire Felipe Anderson. Un'occasione di calciomercato perché il talento argentino non sembrava sulla lista dei partenti del club spagnolo. La chiusura sembra imminente: 18 milioni al Siviglia e affare che si può chiudere anche in giornata. Salvo colpi di scena sarà lui il colpo offensivo della Lazio, ma la società non vuole farsi trovare impreparata: per questo motivo, nonostante siano trattative bloccate, non si mollano Vazquez e Gomez.

Per il centrocampo, invece, il colpo potrebbe essere Ramires, centrocampista 31enne dello Jiangs Suning. Il brasiliano sarebbe il profilo d'esperienza giusto da regalare ad Inzaghi per dare, oltre che quantità, anche più personalità al centrocampo biancoceleste, ma la trattativa col club cinese non è facile. Il giocatore è in scadenza nel 2019 e Lotito vorrebbe evitare di entrare in un'asta con altri club per averlo con sé, inoltre, l'elevato ingaggio (11 milioni all'anno) è un ostacolo che il presidente sta pensando di aggirare magari spalmandolo su più anni.