Nell'incontro con Marotta, Leonardo ha chiesto l'inserimento dell'ex Atalanta nella trattativa. Stallo su Higuain: i rossoneri vorrebbero una punta più giovane.

2 ore fa di Daniele Minuti

L'asse di calciomercato fra Juventus e Milan nato solo pochi giorni fa grazie a una telefonata fra Leonardo e Marotta diventa sempre più caldo. Ieri pomeriggio infatti c'è stato un incontro fra la dirigenza delle due società per portare avanti i discorsi legati a Bonucci e Higuain.

Il brasiliano, che a breve sarà ufficializzato come nuovo responsabile dell'area tecnica rossonera, aveva contattato il direttore generale dei Campioni d'Italia per chiedere informazioni sul centravanti argentino, probabile partente dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo.

Nelle ultime ore ha invece preso sempre più corpo una clamorosa ipotesi di calciomercato, quella che riporterebbe Leonardo Bonucci fra le fila della Juventus dopo soltanto un anno dal suo addio alla Vecchia Signora. Il Milan però è stato chiaro a riguardo: nella trattativa va inserito anche Mattia Caldara.

Calciomercato, intrigo Juventus-Milan: Bonucci vuole tornare, i rossoneri vogliono Caldara

Secondo le indiscrezioni raccolte da Sky Sport infatti, la trattativa per Bonucci sarebbe nata per espressa richiesta del giocatore: il difensore della Nazionale italiana infatti vorrebbe ritornare a Torino dopo l'annata deludente al Milan.

Se inizialmente l'operazione sembrava poter includere anche Higuain data la ricerca del Milan sul calciomercato di un centravanti ma a quanto pare il profilo del Pipita non è il preferito dalla proprietà che preferirebbe un giocatore più giovane, magari Morata. L'argentino in più resta sempre nel mirino del Chelsea che però non ha fatto ancora un'offerta.

Per questo motivo, Leonardo ha chiesto l'inserimento di Caldara nella trattativa. Al momento la Juventus non vorrebbe cedere l'ex difensore dell'Atalanta, arrivato poche settimane fa dopo il prestito ai bergamaschi. In più il giocatore ieri ha parlato proprio a Sky Sport ribadendo che la sua volontà è quella di rimanere.

Quelle di mercato sono solo voci e se ne occupa il mio procuratore, ma io sto bene alla Juventus e voglio restare.

Un intrigo che si fa sempre più interessante, con le parti che si aggiorneranno di nuovo a breve: quel che sembra certo è che sia Bonucci che Higuain lasceranno le rispettive squadre. C'è soltanto da capire se entrambi percorreranno la strada fra Torino e Milano ma in direzioni opposte.