Tante notizie di calciomercato sui quotidiani sportivi in edicola oggi: dal contatto Milan-Juventus per Higuain all'intrigo fra Roma e Barcellona su Malcom.

un'ora fa di Daniele Minuti

Manca ormai meno di un mese all'inizio del campionato italiano e forse mai come in questa estate, la campagna acquisti della Serie A è ricca di colpi di scena inattesi e trattative assolutamente imprevedibili.

Le prime pagine dei quotidiani sportivi protagonisti della nostra rassegna stampa di oggi ne sono la prova, con tantissime notizie a dir poco clamorose che occupano i titoli principali delle testate italiane ed estere. Sulla Gazzetta ad esempio troviamo l'indiscrezione sul possibile passaggio di Higuain al Milan.

Ma non è finita: a fare il percorso inverso potrebbe essere addirittura Leonardo Bonucci, passato in rossonero soltanto 12 mesi fa. I Campioni d'Italia starebbero anche pensando a riportare a Torino Pogba, mentre la Roma deve fare i conti con lo spinoso caso legato a Malcom.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "Milan-Pipita: tango!"

Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport troviamo la notizia del contatto fra il direttore sportivo della Juventus Beppe Marotta e Leonardo, che a breve diventerà responsabile dell'area tecnica del Milan, per parlare di Higuain.

Corriere dello Sport: "La Juve passa a CR8"

Il Corriere dello Sport rilancia l'indiscrezione secondo la quale la Juventus starebbe pensando a un clamoroso ritorno a Torino di Paul Pogba. Un suo acquisto sarebbe possibile in caso di cessione di Pjanic.

Tuttosport: "Inter-Messi? Magari!"

Su Tuttosport troviamo riportate le parole di Tronchetti-Provera, che in un'intervista rilasciata ieri ha lanciato la sfida alla Juventus anche sul calciomercato, dichiarando che come risposta a Cristiano Ronaldo, l'Inter dovrebbe prendere Messi.

L'Équipe: "Un peu nous contre le reste du monde"

La rassegna stampa dei quotidiani esteri inizia con l'Équipe, dove in prima pagina troviamo le parole di Chris Froome e Geraint Thomas che dichiarano che non importa chi dei due vinca al Tour de France, l'importante è che a trionfare sia il Team Sky.

As: "El calcio se viene arriba"

Su As troviamo un'analisi della finestra di calciomercato attuale per il campionato italiano: la Serie A ha infatti speso molto più rispetto alle ultime stagioni, raggiungendo persino la Premier League in questa classifica.

Sport: "Sorpresa Malcom"

La prima pagina di Sport tratta il caso di calciomercato che si è consumato ieri sera, nel triangolo fra Bordeaux, Roma e Barcellona. I giallorossi avevano preso Malcom che era atteso nella Capitale ma i blaugrana hanno bloccato tutto.

Mundo Deportivo: "Alternativa Malcom"

Ancora il caso Malcom sui giornali catalani, ma stavolta sul Mundo Deportivo. Il giocatore brasiliano sarebbe entrato nel mirino del Barcellona che si è inserito nella trattativa già chiusa fra Bordeaux e Roma.

Marca: "Lunin aterriza en la portería"

La rassegna stampa dei giornali spagnoli termina con la prima pagina di Marca, dove troviamo la foto di Andrij Lunin. Il giovanissimo portiere ucraino ieri è stato ufficialmente presentato dal Real Madrid.

A Bola: "Jonas discute futuro com Vieira"

L'ultimo quotidiano sportivo di oggi è la Bola: in prima pagina troviamo come ieri Jonas, attaccante del Benfica che sta seriamente pensando di lasciare il campionato portoghese per approdare in Arabia Saudita.