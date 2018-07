L'asso brasiliano, reduce da un controverso Mondiale, non è tra i 10 prescelti. Presenti invece, oltre a Cristiano Ronaldo e Messi, anche Mbappé e Modric.

0 condivisioni

un'ora fa di Alberto Casella

Evidentemente i Mondiali non sono la vetrina più adatta per Neymar. Nell'edizione brasiliana del 2014, l'attaccante del Paris Saint-Germain - allora al Barcellona - fu messo fuori causa da guai fisici, mentre a Russia 2018 non è riuscito a incidere forse più per motivi mentali.

La pressione mediatica a cui era sottoposto O'Ney, infatti, è stata indubbiamente forte, quasi schiacciante: considerato il successore designato dei grandi campioni del passato, il numero 10 verdeoro ha "sentito" l'investitura e ha cercato di caricarsi la Seleçao sulle spalle. Nel modo sbagliato, però, cercando ostinatamente la giocata individuale, ma anche forse esagerando nel voler trarre un profitto, spesso eccessivo e sbilanciato, dai tanti falli che si è trovato a subire. Un atteggiamento che, sottolineato dai media, ha mal disposto gli arbitri nei suoi confronti e poi gli si è ritorto contro.

Se a ciò si aggiunge che la Nazionale brasiliana non era forse la più forte di sempre, ma volente o nolente era considerata la favorita numero 1 per il successo finale, ecco probabilmente spiegato l'esito della spedizione verdeoro in terra di Russia.

getty images

Neymar, schiaffo dal FIFA Best Men's Player award: non è nella shortlist

Un esito che, insieme a tutte le cause enunciate, ha portato a una forse non del tutto pronosticabile, ma sicuramente piuttosto clamorosa, esclusione di Neymar dalla shortlist appena annunciata del FIFA Best Men's Player award, il premio assegnato annualmente, a partire dal 2016, per premiare il miglior giocatore al mondo.

OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Player 2018:

Cristiano Ronaldo

Kevin De Bruyne

Antoine Griezmann

Eden Hazard

Harry Kane

Kylian Mbappe

Lionel Messi

Luka Modric

Mohamed Salah

Raphael Varane



For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/bqt8tDWY8d — FIFA.com (@FIFAcom) July 24, 2018

L'anno scorso Neymar si era classificato al terzo posto dietro a Cristiano Ronaldo e a Lionel Messi, due che sono nella "decina" che si disputerà il riconoscimento anche per il 2018. Gli atri 8 calciatori presenti sono Kevin De Bruyne, Antoine Griezmann, Eden Hazard, Harry Kane, Kylian Mbappe, Luka Modric, Mohamed Salah e Raphael Varane in rigoroso ordine alfabetico. Le due precedenti edizioni del FIFA Best Men's Player award erano state vinte da Cristiano Ronaldo con Messi al secondo posto e, nel 2016, Antoine Griezmann sul gradino più basso del podio.