Il Milan deve vendere almeno un top player, e i bianconeri stanno pensando di riportare a Torino il difensore centrale. E Leo si dice pronto al rientro.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Un colpo clamoroso, derubricato a normale in una sessione di calciomercato eccezionale. La Juventus ormai non stupisce più: dopo esser riuscita a prendere Emre Can a parametro zero, strappandolo a diversi top club europei (Barcellona e Bayern Monaco su tutti), dopo aver riportato Cancelo in Italia e soprattutto dopo l'incredibile colpo del secolo legato a Cristiano Ronaldo, la Juve pensa a Leonardo Bonucci.

Il capitano del Milan potrebbe tornare a casa. Ha lasciato i bianconeri durante la sessione estiva del calciomercato 2017. Fu una trattativa lampo, una vera e propria sorpresa, ma non è andata bene. Bonucci ci ha messo tanto a inserirsi e la stagione del Milan è stata deludente, per questo Leo ora può tornare in bianconero. Perché lui, bene come a Torino non è mai stato, e anche alla Juve farebbe comodo ritrovarlo.

La trattativa di calciomercato è complicata, ma non impossibile. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport i dirigenti del Milan e l'amministratore delegato della Juventus Marotta si sarebbero già parlati. I rossoneri vogliono Gonzalo Higuain che, dopo l'arrivo di Ronaldo, deve lasciare la Juventus. La trattativa potrebbe prevedere uno scambio con Bonucci.

Calciomercato Juventus, si tratta Bonucci con il Milan

Nonostante i fischi ricevuti all'Allianz Stadium quando è tornato da avversario e nonostante qualche screzio con Allegri (compreso il famoso sgabello di Oporto), Bonucci vuole tornare a Torino. Ci aveva aveva pensato già a gennaio, il pensiero riemerge in estate. Perché lì vive ancora la sua famiglia, perché lì ha tanti amici, perché ha capito che la Juve è per distacco la società italiana più ambiziosa e competitiva.

L'unico problema può essere l'ingaggio. Al Milan Bonucci prende 10 milioni di euro, troppi per la Juventus che deve abbassare il monte dei salari dopo l'esborso per Ronaldo. Sta quindi a Leo decidere: per tornare in bianconero deve accettare di guadagnare cifre più basse. A quel punto la Juventus sarebbe pronta all'ennesimo colpo clamoroso del suo calciomercato. Derubricato a normale' se si guarda a quelli conclusi fino a oggi dal club bianconero.