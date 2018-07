I gialloneri cercano ancora un centrocampista titolare e una punta in grado di sostituire Batshuayi. Il belga al momento è il vero grande obiettivo.

Bisogna ripartire, bisogna cancellare le umiliazioni subite nella passata stagione. Il Borussia Dortmund in questa finestra di calciomercato ha bisogno di qualche grande colpo. L'anno scorso, infatti, i gialloneri hanno deluso in tutte le competizioni. Hanno deluso in Champions League, dove sono usciti conquistando appena due punti in sei gare, hanno deluso in campionato (quarti a pari merito col Leverkusen quinto, ma favoriti dalla differenza reti), così come in Europa League (fuori col Salisburgo).

Per questo c'è bisogno di ripartire, di rinforzare la rosa. Perché se il Borussia Dortmund l'anno scorso è andato male è anche perché la società ha valutato male la qualità media della squadra. Ed ecco che questa sessione di calciomercato è particolarmente importante. Non servono acquisti, servono colpi: giocatori in grado di far fare il salto di qualità alla squadra. Perché in questo momento i rossoneri galleggiano poco sopra la mediocrità.

Il calciomercato in Germania chiuderà il 31 agosto, c'è quindi ancora più di un mese per comprare. In difesa è arrivato Diallo per 28 milioni di euro, a centrocampo il nazionale danese Delaney, pagato 20 milioni. Serve però ancora qualcosa. La società vuole immettere in roso anche giocatori di grande carisma. Gente che tenga sempre alta l'attenzione all'interno dello spogliatoio.

Calciomercato Borussia Dortmund, si pensa a Witsel

A centrocampo il Borussia Dortmund vuole Witsel. Il centrocampista belga, attualmente in Cina con il Tianjin Quanjian, ha dimostrato durante i Mondiali di essere ancora in buone condizione. Fra l'altro a maggio il giocatore ha detto che sarebbe tornato a giocare in Europa. Il Borussia Dortmund mette sul piatto circa 20 milioni di euro. Lui il grande obiettivo del calciomercato, anche perché in un colpo solo permetterebbe ai gialloneri di immettere in squadra qualità, quantità e carisma.

Getty Witsel durante i Mondiali

In attacco il tecnico Lucien Favre ha invece chiesto Mario Mandzukic che alla Juventus, con l'arrivo di Cristiano Ronaldo, potrebbe perdere spazio. Anche lui, fra l'altro, porterebbe quella cattiveria agonistica che l'anno scorso è mancata. Bisogna ripartire, bisogna cancellare le umiliazioni subite nella passata stagione. E il Borussia Dortmund per farlo pensa a Witsel e Mandzukic.