Ufficiale l'accordo fra Sky e Perform per tutte le partite di Serie A

Mentre per chi è sprovvisto di Sky Q ci saranno delle condizioni vantaggiose per l'acquisto di alcuni ticket che permetteranno di vedere i contenuti della piattaforma DAZN non solo su Sky Q ma anche su qualsiasi dispositivo connesso. Questi ticket (e i relativi costi) saranno disponibili da metà agosto.

Ennesima svolta nella vicenda sulla trasmissione delle partite del campionato di Serie A per la prossima stagione: è stato infatti ufficializzato l'accordo fra Sky e Perform per quanto riguarda l'offerta delle due piattaforme.

Le due piattaforme hanno raggiunto un'intesa: sulla pay tv arriveranno anche le partite che prima erano in esclusiva per gli abbonati a DAZN, compresa la Serie B.

