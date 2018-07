Dall'aumento dei prezzi della Juventus al ritorno del Frosinone in massima serie, passando per i visual di Inter, Roma e Milan.

di Antonio Gargano

La campagna abbonamenti è il primo svincolo della stagione 2018/2019, il primo step di ogni società per fidelizzare i propri tifosi. In una Serie A che ha l'obiettivo di tornare a riempire gli stadi, la corsa al ticket stagionale è già partita.

Stando alle raccolte dati di Stadiapostcards, lo scorso campionato ha visto toccare un picco di quasi 9,4 milioni di spettatori complessivi. Dei 20 club di massima serie, solo le milanesi hanno superato quota 30mila abbonamenti: la Juventus si è fermata a 29mila, mentre Roma, Lazio e Napoli sono state abbondantemente staccate, faticando a superare quota 20mila.

Con l'inizio imminente del campionato, le ambizioni di uno stadio pieno fin dalla prima giornata accomunano tutte le squadre della nuova stagione, comprese le 3 neopromosse a caccia della salvezza. Le strategie di marketing, in questo caso, passano dalle locandine e dai prezzi delle tessere. Ecco chi si darà battaglia dal 18 agosto:

Serie A, le 20 locandine delle campagne abbonamenti

Atalanta

Seconda stagione consecutiva in Europa per i nerazzurri, che in campionato puntano a centrare un altro risultato ambizioso. Si va dai 3mila euro della tribuna d'onore ai 160 euro della Curva Pisani. La locandina fa leva sulle diverse generazioni di tifo bergamasco.

Atalanta.it Le locandine delle campagne abbonamenti: Atalanta 2018/2019.

Bologna

Il Bologna sceglie il Dall'Ara come scenario della locandina 2018/2019. Prezzi di partenza più bassi rispetto all'Atalanta: si parte dai 1250 euro della Poltrona Gold, per poi scendere fino ai 190 euro in Curva Bulgarelli.

Bolognafc1909.it Le locandine delle campagne abbonamenti: Bologna 2018/2019.

Cagliari

Locandina semplice e d'impatto per i sardi, che scelgono i colori sociali e il titolo del famoso film con Al Pacino. L'hashtag è #abboniamoci. La Tribuna Rossa, il settore più costoso, tocca i 1000 euro, mentre le curve partono da 180 euro nella prima fase di vendita.

cagliaricalcio.com Le locandine delle campagne abbonamenti: Cagliari 2018/2019.

Chievo

Con il rischio sentenza sulle spalle, il Chievo lancia comunque la campagna abbonamenti per la prossima Serie A. Prezzi nettamente inferiori rispetto agli altri club, con le Poltronissime che arrivano fino a 420 euro e la Curva Nord che si attesta sulla cifra di 180 euro.

chievoverona.it Le locandine delle campagne abbonamenti: Chievo 2018/2019.

Empoli

"Amor ogni cosa vince" è lo slogan dell'Empoli per la campagna abbonamenti 2018/2019. I toscani tornano in Serie A e lo fanno con i prezzi che variano dai 1700 euro della Poltronissima ai 180 euro della Maratona Inferiore.

empolicalcio.net Le locandine delle campagne abbonamenti: Empoli 2018/2019.

Fiorentina

Nella prima stagione dopo il dramma di Davide Astori, la Fiorentina riparte dalla locandina che rimanda all'orgoglio cittadino, legato a doppio filo con la storia del club. Prezzi: si parte dai 3mila della Tribuna Vip, per poi scendere fino ai 260 euro della Curva Fiesole.

violanews.com Le locandine delle campagne abbonamenti: Fiorentina 2018/2019.

Frosinone

I ciociari tornano in Serie A con l'obiettivo di centrare la prima salvezza della propria storia. "Vorrei che fosse ogni giorno domenicA", slogan che riprende uno dei cori più in voga negli ultimi anni. La tessera stagionale in Tribuna Autorità costa 2500 euro, per le curve si scende fino a 290 euro.

frosinonecalcio.com Le locandine delle campagne abbonamenti: Frosinone 2018/2019.

Genoa

La parte rossoblù di Genova si prepara ad una nuova stagione e lo fa con una locandina che rimanda ai colori sociali e agli 'accessori' da curva. Prezzi contenuti per la nuova stagione: 1000 euro per la Tribuna Centrale, 210 euro per la Gradinata Nord e 190 per la Gradinata Sud.

genoacfc.it Le locandine delle campagne abbonamenti: Genoa 2018/2019.

Inter

Tra le locandine più famose e apprezzate dell'estate, quella dell'Inter punta sul ritorno in Champions League conquistato all'ultima giornata della scorsa stagione. Campagna abbonamenti divisa su 3 fasi: quella attualmente in corso, valida fino a fine luglio, parte dai 2350 euro della Poltroncina Rossa fino ai 245 euro del Secondo Anello Verde.

calcioefinanza.com Le locandine delle campagne abbonamenti: Inter 2018/2019.

Juventus

L'arrivo di Cristiano Ronaldo ha momentaneamente spento le critiche intorno alla Juventus, contestata per i prezzi degli abbonamenti troppo alti. Nonostante ciò, giovedì scorso si è arrivati ugualmente al sold out: incassi per 30 milioni di euro, 29.300 le tessere staccate. "Unisciti allo spettacolo", lo slogan scelto dai campioni d'Italia, ha colto nel segno.

juventus.com Le locandine delle campagne abbonamenti: Juventus 2018/2019.

Lazio

Nella locandina c'è la coreografia della Curva Nord, ma è anche un'occasione per ribadire il concetto di "prima squadra della Capitale". La Lazio lancia la sua campagna abbonamenti: 3mila euro per la Tribuna d'Onore Centrale, poi 800 euro per la Tribuna Monte Mario, infine 200 euro per la Curva Nord.

sslazio.it Le locandine delle campagne abbonamenti: Lazio 2018/2019.

Milan

Dopo il reintegro in Europa League, il Milan può concentrarsi sulla campagna abbonamenti per la prossima Serie A. Sulla locandina c'è Gattuso: i prezzi per la prima fase, che terminerà il 31 luglio, vede la Tribuna d'Onore Rossa a 2300 euro. Si scende fino ai 205 euro di Secondo Anello Verde e Secondo Anello Blu.

acmilan.com Le locandine delle campagne abbonamenti: Milan 2018/2019.

Napoli

Già terminata la campagna abbonamenti del Napoli, che ha scelto una locandina semplice e senza personaggi in primo piano, nonostante l'arrivo di Ancelotti. Prima della conclusione, Tribuna d'Onore a 3mila euro e Curve A e B a 350 euro. Nel mezzo, Tribuna Posillipo a 1500 euro e Tribuna Nisida a 800 euro.

sscnapoli.it Le locandine delle campagne abbonamenti: Napoli 2018/2019.

Parma

Per la terza promozione consecutiva, il Parma celebra tutti i tifosi che, come recita parte dello slogan, sono partiti dalla trasferta di Arzignano in Serie D. Nonostante il -5 in classifica, la campagna abbonamenti prosegue: Tribuna Centrale Petitot a 1200 euro, Curva Nord a 190 euro.

parmacalcio1913.com Le locandine delle campagne abbonamenti: Parma 2018/2019.

Roma

"Io ci sono" è il punto di partenza della campagna abbonamenti in casa Roma, che però deve fare i conti con la partenza di Nainggolan, parte integrante della strategia di fidelizzazione. La locandina punta tutto sullo slogan, i prezzi variano dai 1255 euro della Tribuna Monte Mario ai 300 euro della Curva Sud.

romatoday.it Le locandine delle campagne abbonamenti: Roma 2018/2019.

Sampdoria

La Genova blucerchiata risponde alla campagna abbonamenti del Genoa. Locandina di grande impatto per la Sampdoria, che rivendica un'appartenenza al club fin dalla nascita (anzi, 9 mesi prima). Prezzi contenuti: 850 euro per la Tribuna Inferiore, 215 euro per la Gradinata Sud e 180 euro per la Gradinata Nord, dal cui prezzo si esclude il derby.

sampdoria.it Le locandine delle campagne abbonamenti: Sampdoria 2018/2019.

Sassuolo

Il Sassuolo celebra il sesto anno in Serie A, piazzando il numero 6 nella locandina per la nuova campagna abbonamenti. 1800 euro per una tessera in Tribuna Neroverde, 1150 per quella in Tribuna Corporate. Si scende fino ai 170 euro per l'abbonamento in Curva Sud.

sassuolocalcio.it Le locandine delle campagne abbonamenti: Sassuolo 2018/2019.

Spal

Sulle locandine sparse per la città di Ferrara c'è Antenucci. L'attaccante della Spal, insieme alla sua famiglia, è il simbolo della campagna abbonamenti di quest'estate. Eccezion fatta per i 5mila euro della Tribuna Vip, si va dai 1500 euro della Tribuna Blu ai 335 euro della Curva Ovest.

spalferrara.it Le locandine delle campagne abbonamenti: Spal 2018/2019.

Torino

Un bimbo col biberon granata e lo slogan "Pappina nel sette". Parte da qui la nuova campagna abbonamenti del Torino, che per la stagione 2018/2019 ha visto un immediato incremento nelle vendite delle tessere. La Tribuna Grande Torino parte da 2100 euro, per arrivare ai 210 euro della Curva Maratona.

torinofc.it Le locandine delle campagne abbonamenti: Torino 2018/2019.

Udinese

L'Udinese chiude l'elenco delle campagne abbonamenti e lo fa dividendo le tariffe: c'è sia la tessera stagionale, che va dai 2440 euro del Vip Club ai 230 euro di Curva Nord e Sud, sia la tessera per 16 partite, escludendo Juventus, Milan e Inter. In questo caso, si scende dai 625 euro della Tribuna Centrale ai 160 euro delle due curve.