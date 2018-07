AS Roma, chiusa la partnership con Hyundai: 10 milioni fino al 2021

Il brand lavorerà a stretto contatto con l’AS Roma per creare una serie di iniziative innovative e di esclusivi benefit per i sostenitori del Club.

New entry in casa Roma. Dopo aver sigliato tempo fa l'accordo con Qatar Airways, nuovo Main Global Partner, il club di Pallotta ha annunciato un nuovo sponsor . Parliamo di Hyundai Motors , famoso brand automobilistico, che apparirà sul retro delle maglie della società giallorossa in tutte le competizioni nazionali.

