Willian continua ad essere il primo obiettivo per il Barcellona secondo Sport, che in prima pagina dedica anche il taglio alto al debutto di Iniesta nel campionato giapponese con la maglia del Vissel Kobe.

Quella di ieri è stata una domenica agrodolce per lo sport italiano, che ha dovuto fare i conti con la grande delusione in casa Ferrari: durante il Gran Premio di Germania infatti Sebastian Vettel è uscito di pista lasciando campo libero a Hamilton. Il britannico ha vinto la gara e si è ripreso la testa del Mondiale.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK