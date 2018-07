Due anni di squalifica per l'attaccante Calaiò dopo gli sms scambiati alla vigilia della partita contro lo Spezia. Gli emiliani scongiurano il rischio della mancata promozione.

Tira un sospiro di sollievo il Parma. Il club emiliano prenderà parte al prossimo campionato di Serie A, ma con una penalizzazione pari a 5 punti da scontare in avvio: a stabilirlo il Tribunale Federale Nazionale, che si è espresso questa mattina in merito all'accusa di illecito sportivo derivante da uno scambio di messaggi su Whatsapp tra l'attaccante gialloblu Emanuele Calaiò e il difensore ligure Filippo De Col nei giorni che precedevano la disputa di Spezia-Parma, match promozione giocato nell'ultima giornata della Serie B 2017/2018 e vinto dagli ospiti per 2-0, promossi direttamente grazie al contestuale pareggio interno del Frosinone contro il Foggia.

Nello scambio di messaggi Calaiò chiedeva all'avversario e a Claudio Terzi, altro difensore dello Spezia, minor impegno in campo con delle frasi accompagnate da emoji e smile. La Figc aveva eseguito richieste pesanti e afflittive in termini di penalizzazione, che se applicate sarebbero costate ai ducali l'invalidamento della promozione e la ripartenza dalla Serie B.

Sul caso si è espresso in mattinata il Tribunale Federale Nazionale presieduto dall’avvocato Mario Antonio Scino: il club ducale dovrà quindi scontare 5 punti di penalità nel prossimo campionato di Serie A, categoria dalla quale il Parma manca dal 2015, mentre Calaiò dovrà stare lontano dai campi per squalifica per i prossimi due anni. Questo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Federcalcio:

Il Tribunale Federale Nazionale ha comminato al Parma una penalizzazione di 5 punti da scontare nella stagione 2018-19 e una squalifica di 2 anni, più un ammenda di 20 mila euro, al calciatore Emanuele Calaiò, in relazione al deferimento della Procura federale per la vicenda dei messaggi sospetti precedenti la gara Spezia-Parma.

A più di due mesi dalla partita promozione del Picco di La Spezia - giocata il 18 maggio - si chiude un capitolo determinante per il futuro del Parma: i ducali potranno giocare la prossima Serie A ma saranno costretti a scalare una piccola montagna rappresentata dalla penalità di 5 punti. Missione non semplice per la rosa di Roberto D'Aversa, per la quale la Procura aveva chiesto due punti di penalizzazione nell'ultima Serie B - che sarebbero costati il pass promozione - o 6 nella massima serie al via tra meno di un mese. Critica è la posizione di Calaiò, che a 36 anni sulla carta d'identità e con due stagioni di stop per squalifica all'orizzonte, rischia di dover chiudere anzitempo la sua carriera. Questa la valutazione del Tribunale Federale Nazionale in merito al comportamento del centravanti:

Calaiò, nell’inviare all’ex compagno De Col i messaggi in questione, abbia posto in essere il tentativo di illecito previsto dall’art. 7, comma 1, CGS (...) E’ di tutta evidenza, invero, che anche la sollecitazione e/o l’invito ad omettere interventi di gioco sulla propria persona, ove accolta, possa ritenersi idonea, quanto meno in termini di tentativo, ad alterare l’andamento e/o lo svolgimento della gara.