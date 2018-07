Anthony "Lionheart" Smith ha sconfitto Shogun Rua e sfidato Alexander Gustafsson. A quanto pare però lo svedese è infortunato e non prenderà parte a UFC 227, nonostante fino a ieri si cercasse un sostituto di Oezdemir.

di Giovanni Bongiorno

È la vittoria più importante ottenuta in carriera per Anthony "Lionheart" Smith (30-13) quella ottenuta per TKO al primo round contro Mauricio "Shogun" Rua ad UFC Amburgo. Subito dopo il match, Smith si è offerto di rimpiazzare Volkan Oezdemir, infortunato, contro Alexander Gustafsson a UFC 227. Neanche il tempo di pensarci troppo, poco dopo Gustafsson ha annunciato di dover rinunciare a UFC 227 a causa di un infortunio minore.

Una coincidenza verso la quale Smith si è dimostrato piuttosto scettico. L'infortunio di Gustafsson è stato sicuramente una notizia negativa per lui che, reduce da due importanti vittorie su ex campioni UFC - seppur non nei loro giorni migliori - sperava di poter tentare la sorte contro il numero due di casa UFC. Gustafsson è un eterno title contender che non è mai riuscito a conquistare la cintura per una questione di centimetri.

L'unico fighter che è riuscito a batterlo in maniera convincente è stato Anthony "Rumble" Johnson nel gennaio 2015 grazie a un TKO a seguito di un diretto d'incontro molto potente. Da quel match, una sconfitta per split decision contro Daniel Cormier e due vittorie consecutive, contro Jan Blachowicz e Glover Teixeira per il Martello Svedese. Smith ha discusso della possibilità di affrontare anche Jimi Manuwa.

Gustafsson fuori da UFC 227, Smith è scettico

Ironico - ha detto Smith commentando l'infortunio di Gustafsson - non è vero? È strano quello che è successo. Fino a ieri gli serviva un avversario. Che è successo fra ieri ed oggi? Non so, ma è fortemente ironico.

Poi, Smith, ha parlato di Manuwa:

Ho visto Jimi Manuwa qui fuori. Jimi è un grande fighter, uno striker pauroso. È potente e sta in alto nei ranking. Non ne sono sicuro ancora, ma lascerò parlare il mio management ed i vertici UFC. Se non Gustafsson, non so chi altri. Ho provato dopo il match contro Rashad a combattere a UFC Lincoln, ma non me l'hanno permesso. Non voglio fare altre richieste, ma credo che la card di Denver sia molto affascinante. Mi alleno lì e ci passo molto tempo. Vogliamo goderci la vittoria adesso e visto che a quanto pare il discorso Gustafsson non è più possibile, ci muoveremo da qui.

Con l'assenza di Jones e Cormier diviso fra due categorie di peso, agli occhi di Smith la divisione sembra ferma. Soprattutto a seguito del KO dello stesso Smith su Shogun, visto che anche DC aveva dichiarato di voler combattere contro il brasiliano.