EA Sports rilascia la carta End of an Era dedicata all'ex portiere della Juventus, oggi al PSG. Statistiche pazzesche per l'estremo difensore.

2 ore fa di Massimiliano Rincione

EA Sports celebra l'addio alla Juventus di Gigi Buffon con una carta pazzesca. Attraverso una Sfida Creazione Rosa completabile su FIFA 18, infatti, tutti gli utenti saranno in grado di ottenere la versione End of an Era del nuovo portiere del PSG. Con un overall totale di 98, l'ex estremo difensore della Nazionale diventa dunque il n.1 più forte del gioco, staccando di un punto le versioni TOTY e TOTS di David De Gea.

End Of An Era Gigi Buffon SBC Live Now #FUTTIES #FUT pic.twitter.com/Z4evFg7VCE — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 20, 2018

Buffon EOAN, ovviamente, è ancora associato alla Juventus: ecco perché sarà importante, qualora voleste creargli una difesa attorno, affidarvi a calciatori militanti in Serie A o comunque ad una accoppiata - o trio, dipende dal modulo - tutta italiana. Tutto questo non sarà necessario però qualora non aveste necessità d'intesa particolari, con la SCR che conterrà al suo interno due organici da completare per assicurarsi una delle carte più devastanti di FIFA 18.

Nel primo caso basterà inserire almeno un giocatore della Juventus, due militanti in A - incluso quello bianconero -, un componente di una qualsiasi Squadra della Settimana ed un overall totale di 83. Nulla di trascendentale dunque, considerato che basterà accumulare una intesa pari a 75. Nell'altra sfida, invece, bisognerà inserire almeno due giocatori italiani, uno del TOTW ed un TOTS. Il valore complessivo sarà ancora una volta di 83, con l'intesa richiesta che salirà però ad 80.

FIFA 18: nuovo market crash all'orizzonte?

Giunti alla scadenza della SCR per Buffon End of an Era - fissata per il 26 luglio - e di tutte le altre dedicate ai vari Futties, è probabile che il mercato online di FIFA 18 possa crashare nuovamente. La recente impennata di prezzi, infatti, è dovuta soltanto al soddisfacimento dei requisiti minimi per le varie Sfide Creazioni Rosa, che hanno riportato un po' di brio su un FUT che rischiava l'abbandono in favore del più dinamico DLC Mondiali. Possibili affari all'orizzonte per gli sniper dunque, con l'utenza generale che già conta i giorni in vista del rilascio di FIFA 19.