CR7 porterà dalla Spagna un macchinario della Nasa, che ha acquistato lui stesso per 2 milioni di euro, che permette di allenarsi in assenza di gravità.

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi sembravano destinati a perpetuare la loro rivalità, chissà se più mediatica che reale, in eterno, in quella Liga che era diventata il teatro delle loro sfide, uno con la maglia del Real Madrid, l'altro con quella del Barcellona.

Un Clasico, insomma. Fino a quel trasferimento shock che è destinato a far parlare di sé ancora a lungo: Cristiano che abbraccia la Juventus e la Serie A per 117 milioni complessivi ai Blancos e altri 120 a lui stesso con un contratto di quattro anni.

L'acquisto bomba dell'estate porta con sé infiniti interrogativi e altrettante implicazioni, tutti ancora difficili da individuare. A cominciare dal fatto che il portoghese, oltre che un brand, con tutto ciò che comporta, è prima di tutto un grande campione, un perfezionista con sistemi di allenamento, di alimentazione e di scelte di vita che, inevitabilmente, porterà con sé.

Cristiano Ronaldo porta a Torino la macchina per allenarsi senza gravità

Cristiano Ronaldo è arrivato a 33 anni - saranno 34 a metà campionato - con un fisico integro e potente, anche grazie a sistemi di allenamento collaudati nel tempo, oltre a uno stile di vita e a un'alimentazione quasi maniacale, ai quali non intende di sicuro rinunciare.

Ai tempi del Real Madrid, per esempio, Cristiano Ronaldo aveva acquistato personalmente per 2 milioni di euro - poco più di una mensilità del suo attuale stipendio - un macchinario sviluppato dalla Nasa che gli consente di allenarsi in assenza di gravità.

Ora attende di scegliere la sua nuova casa torinese, per poi far arrivare in Italia anche il prezioso "attrezzo", il quale permette di correre dentro una sorta di involucro d'aria modificandone la pressione dell'aria all'interno. In tal modo si può decidere di ridurre o di aumentare artificialmente il peso corporeo, in misura che può arrivare fino all'80%, a seconda delle prestazioni che si vogliono ottenere.