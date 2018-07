L'esterno verdeoro, atteso a Ciampino per le 23:00 odierne, non è sbarcato nella Capitale: decisivo l'inserimento dei catalani.

23 lug 2018 di Massimiliano Rincione

Clamoroso in casa Roma. I giallorossi, che nelle scorse ore avevano ufficialmente annunciato l'arrivo di Malcom dal Bordeaux, rischiano infatti di veder vanificato tutto il lavoro del ds Monchi a causa dell'inserimento del Barcellona. Ripercorriamo, però, tutta la vicenda: nel tardo pomeriggio lunedì i capitolini annunciano attraverso i propri canali ufficiali l'arrivo dell'esterno ex Corinthians, ennesimo colpo in questa sessione estiva di calciomercato. Grande l'entusiasmo tra i tifosi, con circa 50 persone che si sono precipitate all'aeroporto di Ciampino per attendere il giocatore, che sarebbe dovuto sbarcare intorno alle 23:00. Un primo ritardo di 40 minuti, tuttavia, rappresenta il preludio al peggio.

L’#ASRoma conferma di aver trovato un accordo di massima con il Bordeaux per il trasferimento del calciatore Malcom. L’operazione sarà ratificata in seguito al buon esito delle visite mediche pic.twitter.com/iQcKT6kCPn — AS Roma (@OfficialASRoma) July 23, 2018

Dopo appena una manciata di minuti, infatti, le agenzie battono una notizia che definire inaspettata sarebbe un eufemismo: il Barcellona ha superato l'offerta della Roma. Il Bordeaux quindi ha pensato bene di bloccare il giocatore, che era già pronto a partire alla volta della Capitale. Un inserimento last minute che ha scompaginato in un momento i piani di un club che proprio oggi aveva risolto un'altra grana a tema calciomercato con l'arrivo di Robin Olsen dal Copenaghen, con l'estremo difensore svedese che è diventato ufficialmente il successore di Alisson.

L’arrivo di Robin Olsen a Fiumicino 🙌 pic.twitter.com/HHiN6zht1A — AS Roma (@OfficialASRoma) July 23, 2018

Situazione decisamente intricata dunque, anche se non sembrano filtrare particolari patemi d'animo in seno agli ambienti giallorossi. Che uno scossone - e che scossone - vi sia stato, tuttavia, è evidente: basti pensare al fatto che, in linea teorica, Malcom avrebbe dovuto sostenere le visite mediche di rito a Villa Stuart nella mattinata di mercoledì 24 luglio. Possibile dunque che il brasiliano diventi suo malgrado protagonista di uno degli intrighi più torbidi delle ultime sessioni di calciomercato.

Calciomercato Roma: la posizione del club sul caso Malcom-Barcellona

L'eventuale acquisto di Malcom da parte del Barcellona sarebbe sintomatico nell'ottica di un addio alla pista Willian, con l'esterno offensivo del Chelsea che pareva essere l'obiettivo primario per le corsie catalane. Un'ipotesi questa che però non sembra preoccupare più di tanto la Roma, o almeno non al momento: il club, infatti, avrebbe già fornito tutti i documenti relativi al tesseramento della sgusciante ala sudamericana, che quindi dovrebbe essere formalmente un nuovo calciatore giallorosso. Probabile che il tutto venga chiarito nel corso della giornata di domani, con il Bordeaux che sembra però aver già espresso la sua preferenza verso la proposta spagnola. A rendere tutto più intrigato, secondo Andersinho Marques di Premium Sport, la madre del giocatore è comunque attesa a Roma, mentre il giocatore è in volo ma la sua destinazione è nel momento sconosciuta.

