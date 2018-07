Secondo il quotidiano madrileno, il neo campione del mondo avrebbe chiesto al Manchester United di tornare a Torino. Decisivo l'arrivo di Cristiano Ronaldo.

898 condivisioni

2 ore fa di Daniele Minuti

Dal momento in cui la Juventus ha annunciato l'acquisto di Cristiano Ronaldo, in molti si sono lanciati in ardite previsioni su come l'arrivo del fenomeno portoghese avrebbe potuto condizionare le mosse future del calciomercato bianconero non solo in uscita ma anche in entrata.

L'avere in squadra il 5 volte vincitore del Pallone d'Oro infatti ha dato nuova linfa alla squadra Campione d'Italia che ancor più degli anni precedenti è diventata ormai una meta molto ambita dai più grandi campioni del calcio europeo.

Una di queste suggestioni di calciomercato sembra essere Paul Pogba, che in molti vedono nel mirino della Juventus. Oggi però è arrivata la rivelazione dalle pagine di Marca: è proprio il francese a voler tornare a giocare a Torino. E uno dei motivi sarebbe proprio l'arrivo di Cristiano Ronaldo.

Getty

Calciomercato, Marca: "Pogba ha chiesto di tornare alla Juventus"

Stando a quanto riportato dal quotidiano madrileno, Pogba avrebbe espressamente chiesto alla dirigenza del Manchester United di lasciare la Premier League in estate per tornare a giocare in bianconero.

Il neo campione del mondo con la Francia riterrebbe il progetto della Juventus più promettente rispetto a quello dei Red Devils e a spingerlo ad un ritorno ci sarebbe soprattutto la prospettiva di giocare insieme a Cristiano Ronaldo.

L'operazione si prospetta comunque molto difficile vista la somma spesa dal Manchester United soltanto 2 estati fa per portare Pogba all'Old Trafford, che al tempo lo rese l'acquisto di calciomercato più caro della storia. Ma il francese starebbe spingendo per partire e se Pjanic lasciasse Torino, la società bianconera avrebbe anche la disponibilità economica per cercare l'assalto al centrocampista dei Red Devils.