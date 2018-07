Il presidente della L84: "Se Cristiano vedesse un nostro allenamento, sono sicuro che ci sceglierebbe per suo figlio".

258 condivisioni

un'ora fa di Francesco Puma

Tutti pazzi per Cristiano Ronaldo, e non solo. La L84, società di calcio a 5 di Volpiano, provincia di Torino, ha cavalcato l'onda mediatica che si è creata attorno al portoghese e lanciato una proposta davvero curiosa.

Perché è vero che CR7 non ha ancora iniziato in via ufficiale la sua esperienza con la Juventus (conferenza stampa a parte), ma sta già programmando nei minimi dettagli questa nuova avventura. Dalla macchina progettata dalla Nasa per allenarsi senza gravità alla ricerca di una casa che possa soddisfare le sue esigenze, come una palestra e una piscina coperta.

Ovviamente, dovrà pensare anche alla sua famiglia. Sua mamma Dolores, la sua compagna Georgina e i suoi quattro figli: Alana Martina, i gemelli Eva e Mateo, oltre a Cristiano.

Il figlio di Cristiano Ronaldo giocherà a calcio a 5?

Tale padre, tale figlio. Cristiano junior, 8 anni, sembra promettere bene. E così, la L84 si è candidata per averlo in squadra nella prossima stagione.

Il futsal è l’attività migliore che un bimbo possa fare agli inizi della sua carriera. Se Cristiano vedesse un allenamento dei nostri ragazzi, sono sicuro che ci sceglierebbe per suo figlio

ha spiegato il presidente del club Lorenzo Bonaria a La Gazzetta dello Sport. Il club di Volpiano è una società modello in termini di settore giovanile. Fondata 8 anni fa, gioca nel campionato di Serie A2 e al momento conta circa 300 tesserati per un totale di 11 squadre. Tra questi potrebbe esserci anche il figlio di Cristiano Ronaldo. Sarà il nuovo Ricardinho? Chissà, un domani...