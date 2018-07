I titoli sono tutti sulla salute di Sergio Marchionne e sul suo addio al ruolo in Fca. Spazio anche al calciomercato.

Il mondo dell'azienda e dello sport italiano ieri hanno vissuto un vero e proprio terremoto inaspettato, con l'annuncio dell'addio di Sergio Marchionne in Fca. Le complicazioni arrivate dopo un'operazione hanno infatti aggravato le sue condizioni al punto da costringerlo a lasciare.

Ora il nuovo amministratore delegato in Fca sarà Mike Manley, mentre John Elkann è diventato ufficialmente il nuovo presidente della Ferrari. Proprio la scuderia del Cavallino ieri ha conquistato la pole position nel Gran Premio di Germania grazie a Sebastian Vettel.

Le condizioni di Sergio Marchionne trovano molto spazio sulle prime pagine della nostra rassegna stampa odierna. Le altre notizie riguardano il calciomercato, le prime amichevoli delle grandi squadre e il futuro societario del Milan.

Rassegna stampa, prima pagina Gazzetta dello Sport: "Nuovo Milan, c'è Leo"

Il titolo principale sulla Gazzetta dello Sport è dedicato a Leonardo che a breve dovrebbe tornare al Milan nel ruolo di responsabile dell'area tecnica. In taglio alto troviamo l'articolo dedicato a Sergio Marchionne.

Corriere dello Sport: "Ferrari tra pole e angoscia"

Anche sul Corriere dello Sport troviamo il titolo dedicato alla giornata in chiaroscuro per i colori Ferrari, divisi fra la felicità della pole position di Vettel per il Gran Premio di Germania e le condizioni di Martchionne.

Tuttosport: "Grazie Marchionne"

Terminiamo il nostro "Giro d'Italia" con la prima pagina di Tuttosport, dedicata a Sergio Marchionne che ieri ha detto addio al ruolo in Fca per via delle sue gravi condizioni di salute. Il nuovo ad sarà Mike Manley.

L'Équipe: "Attention travaux"

L'apertura dell'Équipe è dedicata al Paris Saint-Germain: ieri i campioni di Francia hanno giocato e perso la prima partita dell'International Champions Cup contro il Bayern Monaco. I bavaresi hanno vinto per 3-1.

As: "Lopetegui mima a Benzema"

La rassegna stampa dei giornali sportivi spagnoli si apre con As, che mette in prima pagina l'intrigo legato al futuro di Karim Benzema: il francese sembra essere pronto a rimanere al Real Madrid per volere del tecnico Lopetegui.

Sport: "De Jong en 1 mes"

Su Sport si parla di calciomercato per il Barcellona, che è ancora alla ricerca di un centrale difensivo. Il grande obiettivo continua ad essere de Jong dell'Ajax e il giocatore olandese potrebbe arrivare già questa estate.

Mundo Deportivo: "Ofensiva"

Ancora calciomercato sulle prime pagine dei giornali catalani come il Mundo Deportivo. Pare infatti che il Barcellona voglia fare ancora molti acquisti in estate e i 3 nomi principali sono quelli di Rabion, Wague e Willian.

Marca: "Épico Fraile"

L'ultimo quotidiano spagnolo della nostra rassegna stampa odierna è Marca, che mette in prima pagina la grande vittoria di Omar Fraile nella quattordicesima tappa del Tour de France corsa ieri.

A Bola: "Salto de qualidade"

Sulla Bola viene celebrata la bella vittoria del Benfica nell'amichevole giocata ieri contro il Siviglia negli Stati Uniti. Alle Aquile è bastata una rete messa a segno nel secondo tempo dal nuovo acquisto Castillo.