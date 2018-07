Nella sua carriera Marquez ha vestito molte divise come quelle di Monaco e Barcellona, passando anche per il campionato di Serie A col Verona. E ovunque è andato ha dato dimostrazione del suo talento e della sua personalità, che in Messico lo hanno reso un'icona nota come "Il Gran Capitán".

Il difensore messicano ha voluto comunicare ai tifosi la sua decisione tramite un lungo messaggio postato sui suoi canali social, in cui ringrazia tutti quelli che lo hanno sostenuto in questi decenni da calciatore.

