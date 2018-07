Questo non ha impedito a Iniesta di deliziare il pubblico di casa con alcune giocate sopraffine, visto che la classe non scompare neanche a 34 anni. Ma purtroppo il suo debutto nella J1 League è coinciso con una brutta sconfitta per lui e la sua squadra.

Iniesta ha trovato il suo esordio al 59esimo minuto della partita casalinga del suo Vissel Kobe contro lo Shonan Bellmare, quando però il risultato era già di 2-0 per gli ospiti. L'ingresso dell'ex Barça non ha permesso ai suoi di rimontare, anzi: il risultato finale è stato di 3-0.

L'esordio nel suo nuovo campionato, dopo 22 anni passati con indosso la maglia del Barcellona, probabilmente Andres Iniesta se lo immaginava diverso. Eppure nella giornata in cui lo spagnolo ha messo per la prima volta piede su un campo giapponese, è arrivata una sconfitta.

