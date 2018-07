Dopo il vantaggio iniziale di van Dijk, i gialloneri ribaltano il risultato grazie a una doppietta del talento statunitense. Rete finale di Larsen.

572 condivisioni

22 lug 2018

Nella seconda giornata dell'International Champions Cup si sfidano il Liverpool e il Borussia Dortmund, con i gialloneri che hanno vinto la gara d'esordio nell'ICC contro il Manchester City di Guardiola. Il primo tempo si apre, neanche a dirlo, con una clamoroso errore di Karius che dopo neanche 4 minuti esce male fuori dall'area di rigore rinviando sui piedi di Philipp che però non riesce ad approfittarne.

Glad to see Loris Karius is in mid season form pic.twitter.com/RYn4TqD7Ch — Ned Zeppelin (@DrKevinLynch) July 22, 2018

L'altra emozione è quella del gol del vantaggio, arrivato grazie a van Dijk che sugli sviluppi di un calcio d'angolo salta da solo in area e ribadisce in rete un bel crosso di Robertson. I primi 45 minuti si chiudono quindi sull'1-0 per i Reds.

As soon as this ball left Andy Robertson’s boot, it was destined for the back of the net.



What a header from Virgil van Dijk! Hopefully more of this to come this season! #LFC pic.twitter.com/S8w0pbDLHm — Nic Mason (@MrNickMason) July 22, 2018

Nella ripresa parte meglio il Liverpool con Milner che sfiora l'incrocio dei pali al 55esimo minuto con un gran tiro da fuori, Solanke che spreca di testa e Ojo che colpisce la traversa. Ne approfittano i gialloneri con Pulisic che si conquista un rigore e lo trasforma al 66esimo.

Tutto sembra far pensare al pareggio, ma a un minuto dalla fine ci pensa ancora lo statunitense in contropiede a fissare il punteggio sul 2-1, che poi diventerà 3-1 grazie al gol di Larsen su brutta respinta di Karius. Il Borussia Dortmund quindi va a 6 punti in questa ICC.