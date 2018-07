Gara condizionata dalla pioggia, Seb sbaglia e va a muro. Sorride Hamilton, partito 14esimo e autore di una grande gara. Secondo Bottas, terzo Kimi Raikkonen.

È successo, complimenti a Lewis Hamilton, trionfatore del Gran Premio di Formula 1 della Germania. Partito 14esimo dopo il problema nelle qualifiche, rimonta e vince. Strategia perfetta, un po' di fortuna, bravura. Ecco l'inglese passare per primo sul traguardo. E la Mercedes sorride ancora di più: doppietta con Bottas secondo. Terzo Raikkonen, out Vettel.

Il tedesco della Ferrari, partito in pole, aveva guidato alla perfezione prima di andare a sbattere contro il muro. La pioggia, protagonista nell'ultima parte della corsa, ha condizionato pit stop e scelte gomme. In un momento buio della Rossa, con l'ormai ex presidente Sergio Marchionne in fin di vita in ospedale, una vittoria avrebbe aiutato a tirare su il morale e dimenticare per un un po' l'attimo tragico.

Hamilton ora è in testa anche alla Classifica Mondiale della Formula 1. Vettel abbraccia Arrivabene: in quel contatto tra gli uomini rossi più rappresentativi c'è tutta la disperazione per dei giorni no. La Ferrari, pensando anche a Marchionne, saprà rialzarsi.

Formula 1 Germania, partenza perfetta di Vettel

Semaforo verde nel Gran Premio di Formula 1 della Germania. Scappa via Vettel, dietro Bottas nemmeno lo impensierisce. Il tedesco, con il boato del proprio pubblico di casa, parte in maniera perfetta. Chi ha qualche problema in più è Raikkonen, che si deve difendere da un Verstappen subito aggressivo. Il finlandese rimane comunque terzo. Hamilton da dietro invece recupera: dopo 15 giri è quinto. Raikkonen viene richiamato ai box ed esce subito davanti al rivale Mercedes.

Giro 26: gomme soft per Sebastian Vettel. Rientra in pista quarto, alle spalle di Kimi, davanti ad Ham. Bottas e Verstappen non prendono ancora la via dei box. E attenzione alle previsioni meteo: pioggia prevista a breve. Rientra il finlandese della Mercedes, non Max. Primo colpo di scena: si ferma Daniel Ricciardo. Giro 33: Raikkonen leader, Vettel, Hamilton (che deve ancora fare la sosta), Bottas e Verstappen.

Incertezza e pioggia

Vettel vuole la prima posizione. Dai box Ferrari arriva il consiglio per Raikkonen: “Fallo passare appena possibile”. Al 42esimo giro Seb è davanti. Hamilton rientra ai box dopo 41 tornate sulle gomme. Piove in curva 6, girandola di cambio pneumatici intermedi. Hamilton con le slick vola, la pioggia però si intravede anche in altri settori di Hockenheim. La sfida ora si accende. Vettel primo, Raikkonen si fa passare da Bottas (Kimi rallentato da un doppiaggio), e Hamilton. Sono tutti lì.

Ko Vettel

Curva 13: Vettel non regge la sua Ferrari e finisce contro il muro. Safety Car, box. Hamilton si ritrova primo, poi Bottas, Raikkonen e Verstappen. Delusione Ferrari.

Lewis vince senza più guardare negli specchietti. A podio Bottas e Raikkonen. Una beffa che fa male dentro la scuderia di Maranello. Ora il Mondiale cambia di nuovo padrone. In casa Ferrari, chiusi nel silenzio, ora si penserà di nuovo a Marchionne.