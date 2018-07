In programma a Hockenheim la tappa numero 11 del Mondiale: le Ferrari vogliono confermare la prova di Silverstone. Qualifiche sabato alle 15, gara domenica ore 15.10.

2 ore fa di Alberto Casella

Un Gran Premio così combattuto e avvincente come quello andato in scena due settimane sulla pista di Silverstone non capita tanto spesso, ma quando arriva si trasforma subito in uno spot formidabile per la Formula 1.

Tutti e tre sul podio i principali protagonisti con, nell'ordine, Sebastian Vettel, capace di estrarre dal cilindro un sorpasso-capolavoro per superare un attonito Bottas a pochi giri dal termine e andare a vincere, Lewis Hamilton, autore di una rimonta incredibile dalla 17esima alla seconda posizione, e Kimi Raikkonen, sul podio nonostante la penalità per aver toccato l'inglese al via.

Una manovra che la Mercedes non aveva preso bene, arrivando ad accusare a caldo la Ferrari di averla danneggiata con "incompetenza". Sbollita l'ira, a freddo, è arrivata la pace, anche grazie alle scuse presentate dal finlandese e prontamente accettate dal campione del mondo in carica.

Formula 1, dove vedere il Gran Premio di Germania in TV e streaming

Ora Vettel ha allungato leggermente e conduce la classifica piloti della Formula 1 con 171 punti, 8 più di Hamilton. Un gap che il tedesco - dato in lieve vantaggio sul rivale anche dai bookmaker - è deciso a incrementare, approfittando dei cali evidenziati dalla Mercedes negli ultimi due Gran Premi.

Hockenheim, insomma, potrebbe segnare un punto di svolta e gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguirlo in diretta , dalle prove libere di venerdì 20 luglio alle ore 11:00, fino alla corsa vera e propria che prenderà il via domenica 22 alle 15:10. Dirette esclusive sul canale tematico Sky Sport F1 HD (206), ma anche in streaming su NowTv o con l’applicazione Sky Go, sui pc e sui dispositivi mobili.

A dramatic moment for @HulkHulkenberg during first practice



Chi non dovesse disporre di abbonamento satellitare potrà comunque vedere la differita gratuita e in chiaro su TV8, con le qualifiche di sabato 21 luglio che andranno in onda alle 20:00, mentre il Gran Premio di Formula 1 di domenica 22 luglio sarà invece trasmesso alle 21:30.

In diretta su Sky Sport F1 HD

Venerdì 20 luglio:

Prove libere 1: 11.00-12.30

Prove libere 2: 15.00-16.30

Sabato 21 luglio:

Prove libere 3: 12:00-13:00

Qualifiche: 15:00-16:00

Domenica 22 luglio:

Gran Premio: ore 15:10

In chiaro e in differita su TV8