Leonardo sarebbe già entrato in azione telefonando direttamente a Marotta. Il centravanti argentino è il grande obiettivo rossonero.

13 minuti fa

Il nuovo Milan esce allo scoperto e mette subito nel mirino un grande colpo di calciomercato per l'attacco: in giornata infatti ci sarebbe stato un primo contatto con la dirigenza della Juventus per parlare dell'acquisto di Gonzalo Higuain.

La notizia arriva direttamente da Sky Sport, che rivela come questo contatto sia consistito in una telefonata fatta al direttore generale bianconero Marotta direttamente da Leonardo, che in attesa di essere ufficializzato come nuovo responsabile dell'area tecnica rossonera ha incominciato a muoversi sul calciomercato.

La chiamata ha avuto principalmente un intento esplorativo e il dirigente brasiliano ha chiarito il suo interessamento per l'attaccante, anche se prima di fare una proposta concreta ci sarà bisogno di qualche cessione.

Al momento Higuain è nel mirino anche del Chelsea di Maurizio Sarri e la Juventus per lui vuole più di 50 milioni di euro. Ma se i Blues non hanno ancora fatto un'offerta, oggi il Milan ha mosso il primo passo per il Pipita che diventa il sogno di calciomercato dei rossoneri.