Ho saputo che il Paris Saint-Germain vorrebbe 58 milioni di euro per lui, non esiste che io paghi quasi la stessa cifra che ho preso anni fa.

In questi giorni dal ritiro del Napoli le interviste di De Laurentiis sembrano ormai un appuntamento quotidiano. Il presidente dei partenopei infatti sta parlando molto spesso della sua squadra e delle strategie di calciomercato . Oggi sono arrivate nuove dichiarazioni a Sky Sport, in cui è stato fatto anche il nome di Rodrigo del Valencia, accostato spesso al club di Ancelotti.

Il presidente dei partenopei torna a parlare delle strategie in campagna acquisti: "L'attaccante del Valencia mi interessa. Cavani? Non lo pagherò mai 58 milioni".

