Calciomercato Bayern Monaco, non ci sarà l'offerta per Rebic

Sul francese sembrava esserci da tempo anche il Napoli, prima che però il presidente Aurelio De Laurentiis negasse la trattativa di calciomercato affermando di voler puntare su giocatori più giovani. Meglio per il Milan che, riconquistata la partecipazione all'Europa League (come deciso dal Tas) è un'alternativa più che valida.

Non c'era solo il Napoli. O meglio, forse c'è chi ci crede molto più del Napoli. Il Milan vuole chiudere questa sessione di calciomercato con un grande colpo. Un nome a effetto, qualcuno che riporti l'entusiasmo che negli ultimi mesi si è un po' perso. Per questo i rossoneri pensano a Karim Benzema , che in molti danno in uscita dal Real Madrid.

