Il croato avrebbe chiesto la cessione direttamente a Lopetegui e le due big italiane potrebbero duellare per riportarlo nel campionato di Serie A.

un'ora fa

Per quanto possa sembrare impossibile, esistono situazioni che ti portano a chiedere di andar via da una squadra che in 3 anni di ha permesso di vincere praticamente tutti i trofei possibili. Pare infatti questo il caso di Mateo Kovacic, che potrebbe lasciare il Real Madrid in questa sessione di calciomercato.

Stando a quanto riportato dal quotidiano madrileno Marca, il croato sarebbe andato direttamente dal neo tecnico dei Campioni d'Europa in carica Lopetegui per chiedere la cessione nella finestra estiva di calciomercato. Nonostante le resistenze dell'allenatore, l'ex Inter vuole andar via e per lui potrebbe prospettarsi un ritorno in Serie A.

Sempre secondo Marca infatti, Kovacic è nel mirino dell'Inter e della Juventus: i nerazzurri gradirebbero riavere a Milano il croato, mentre i Campioni d'Italia stanno valutando il suo profilo nell'eventualità di una partenza di Pjanic. Per l'ex Dinamo Zagabria si prospetta un duello di calciomercato fra due delle squadre che l'anno prossimo potrebbero contendersi lo Scudetto.