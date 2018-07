Il brasiliano potrebbe essere una delle cessioni eccellenti dei bianconeri per fare cassa. I Red Devils sembrano in vantaggio, da Torino chiedono 50 milioni.

un'ora fa di Daniele Minuti

L'estate di calciomercato della Juventus è certamente una delle più movimentate e incredibili della storia del club. Dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, a cui vanno aggiunti quelli di Caldara, Spinazzola, Emre Can e Cancelo, la Vecchia Signora però si deve ora concentrare sulle cessioni.

La spesa per portare a Torino CR7 infatti pesa sicuramente sulle casse dei bianconeri che però sanno di poter monetizzare i molti esuberi della rosa, andando così ad ammortizzare i soldi sborsati per l'ex giocatore del Real Madrid.

Se al momento i primi indiziati per lasciare la Juventus in questa sessione di calciomercato sono Higuain e Rugani (direzione Chelsea), un altro nome che interessa a molte squadre estere è quello di Alex Sandro, conteso al momento da Manchester United e Paris Saint-Germain.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il terzino brasiliano continua a essere nel mirino del PSG che lo aveva cercato a lungo nella scorsa sessione estiva di calciomercato senza però formulare un'offerta ritenuta adatta dalla Juventus.

Per lui i Campioni d'Italia chiederebbero almeno 50 milioni di euro, sia per il valore del giocatore che per la necessità di avere cash da investire nel ruolo. Gli addii di Lichsteiner e Asamoah infatti sono stati solo parzialmente tamponati dall'arrivo di Cancelo e vista l'indisponibilità di Spinazzola, la batteria dei terzini bianconera al momento è composta dal portoghese, da De Sciglio e da Alex Sandro.

La Juve quindi vuole premunirsi prima di cedere l'ex Porto, motivo per cui il Manchester United si sta facendo avanti con convinzione per lui: Marotta e Paratici seguono da tempo Darmian e Mourinho ha messo gli occhi sul brasiliano. Per questo motivo le due trattative si potrebbero intrecciare, con i Red Devils che stando a Rai Sport avrebbero offerto al giocatore un contratto da 5 milioni annui. Una proposta del genere, unita ai 50 milioni che vuole la Juventus per il cartellino, sarebbe irrinunciabile sia per Alex Sandro che per la società bianconera.