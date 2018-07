Il presidente parla del suo ex allenatore: "Voleva portare tutti i giocatori in Inghilterra". Capitolo calciomercato: "Cavani non lo prendo, Arias mi piace".

0 condivisioni

21 minuti fa

L'era Ancelotti al Napoli si è aperta con il ritiro estivo di Dimaro e come sempre le interviste che il presidente De Laurentiis rilascia durante il periodo del raduno della squadra partenopea sono ricche di spunti. Lo stesso vale per quella fatta oggi ai microfoni di Sky Sport in cui il massimo dirigente ha toccato tantissimi temi partendo dal calciomercato.

Non è vero che prenderò Cavani e mi dispiace che Benzema se la sia presa per le mie parole. Non so se arriverà un altro attaccante perché abbiamo tante punte in rosa, ma il terzino lo prenderemo di sicuro. Mi piace Arias ma stiamo studiando molti profili.

Durante l'intervista il presidente del Napoli ha voluto lanciare la sfida per il prossimo campionato di Serie A alla Juventus che nonostante l'arrivo di Cristiano Ronaldo è ancora l'obiettivo principale della squadra di Ancelotti.

Mi sarebbe piaciuto avere Ronaldo in squadra, ma era un'operazione troppo esosa per il Napoli. Il campionato però non è deciso, anzi: quando qualcuno batterà la Juventus sarà ancora più bello.

In ultimo De Laurentiis ha parlato dell'allenatore che ha preceduto Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli, quel Maurizio Sarri finito poi al Chelsea e con cui il divorzio è stato tutt'altro che sereno.