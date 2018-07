Ieri ADL aveva definito 'vecchio' l'attaccante del Real Madrid. Il francese reagisce immediatamente

2 ore fa di Elmar Bergonzini

A ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria: è sempre così, anche (o forse specie) per quel che riguarda le parole. Nell'era dei social, non ce n'è una che possa passare inosservata, che possa passare inascoltata.

Andiamo con ordine. Ieri, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha voluto commentare a Radio Kiss Kiss le voci di calciomercato che da tempo si inseguono sul conto degli Azzurri. Con l'arrivo di Carlo Ancelotti i tifosi del Napoli hanno subito cominciato a sognare un grande colpo, un grande nome. Giocatori con i quali il tecnico emiliano ha già lavorato. Si è parlato anche di Karim Benzema, attaccante del Real Madrid che con i suoi gol in semifinale (contro il Bayern Monaco) e in finale (contro il Liverpool) ha aiutato gli spagnoli a vincere la Champions League.

Il presidente del Napoli ha però voluto mettere i punti sulle 'i'. Le trattative di calciomercato di cui tanto si discute, che tanto fanno sognare i tifosi, non esistono realmente. La società starebbe puntando altri profili, al punto che De Laurentiis si è sentito obbligato a fare una precisazione:

Non è vero che stiamo per prendere Di Maria e Benzema. Queste voci mi sorprendono. Io e Carlo Ancelotti abbiamo deciso di puntare sui giovani, non su chi, pur rispettando le loro carriere, è vecchiotto.

Napoli Benzema risponde a De Laurentiis

Parole pesanti, che non sono passate inosservate (o meglio: inascoltate). Benzema (che di anni ne ha 30, ne compirà 31 a dicembre) le ha lette, le ha sentite, e non gli sono affatto piaciute. L'attaccante francese, che ha saltato i Mondiali che la Francia ha vinto perché tagliato dalla nazionale in seguito al presunto ricatto a Valbuena, ha immediatamente risposto al presidente del Napoli, e lo ha fatto utilizzando parole dure.

Benzema su instagram



[De Laurentiis: "Non prenderemo Di Maria🇦🇷 o Benzema🇫🇷 C'è un accordo tra me e Ancelotti per comprare solo giovani giocatori che non posso prendere due vecchi, con tutto il rispetto che ho per loro ". pic.twitter.com/GjoBwjgAEl — sasoarts (@sasoarts) July 20, 2018

Al francese le dichiarazioni di De Laurentiis non sono piaciute affatto e lo ha evidenziato con una frase poco diplomatica, pubblicata su Instagram, evidentemente indirizzata al presidente del Napoli.

Ancora un folle da aggiungere sulla lista. Li faccio ammattire tutti. Uffa...

A ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria. Alle parole di De Laurentiis sono seguite quelle di Benzema. A quelle del francese è seguita la reazione dei tifosi del Napoli che sui social chiedono un maggiore sforzo alla società. Anche perché a questo punto la trattativa appare davvero improbabile. Un colpo grosso per rispondere alla Juventus, però, i napoletani se lo aspettano.