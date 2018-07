L'ex allenatore del club rossonero sarebbe il prescelto della nuova proprietà per supervisionare il lavoro del direttore sportivo che per ora è ancora Mirabelli.

un'ora fa

La nuova era del Milan si è ufficialmente aperta e in questi 2 giorni il futuro della società di Via Aldo Rossi è stata letteralmente rivoluzionato per via della sentenza del TAS di Losanna che l'ha riammessa all'Europa League e al nuovo CDA nominato in mattinata.

Il prossimo passo della proprietà americana capitanata dal fondo Elliott è quella di trovare nuovi nomi per l'organigramma dirigenziale e dopo l'addio di Marco Fassone, a cui è stato revocato il titolo di amministratore delegato, il prossimo membro del club dovrebbe essere Leonardo.

Secondo Sky Sport il brasiliano che in passato è stato al Milan sia da giocatore che da allenatore (e a cui alcuni tifosi non perdonano il passaggio all'Inter) diventerà a breve il nuovo responsabile dell'area tecnica e supervisionare il lavoro del direttore sportivo che al momento è ancora Mirabelli. Un nome nuovo per un nuovo Milan, per il quale manca soltanto l'annuncio ufficiale.